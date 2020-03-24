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全球旅遊升至第3級警告列為疫區　旅遊不便相關保險全面停賣

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▲▼女性獨自旅行慢慢成為趨勢。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新冠肺炎疫情升溫，金管會表示，目前所有產險公司全面暫停銷售旅綜險、旅行業責任險。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散全球，打亂不少人的出差、旅遊行程，金管會今（24）日表示，因疫情造成民眾旅遊延誤、旅遊業者無法出團等情況，今年以來已理賠3,281件、金額達2,896萬元，目前所有產險公司全面暫停銷售旅綜險、旅行業責任險。

因應這波新冠肺炎疫情，金管會初步了解保險業理賠情況，今年以來到3月23日為止，產險業總共理賠3,281件，理賠金額高達2,896萬元，理賠險種主要是旅行相關保險，如旅遊不便險。

新冠肺炎疫情已達到全球大流行，隨著各國確診案例不斷攀升，指揮中心日前宣布，全球自3月21日零時起旅遊疫情升至第三級警告，呼籲國人應避免所有非必要的出國旅遊，自國外入境者需進行14天居家檢疫。

金管會保險局最新掌握消息，目前所有產險公司已全面暫停銷售旅行綜合險，包括旅遊不便險，同時配合指揮中心，4月底旅行社不出團，也暫停旅行業責任險，不過個人出差的旅行險，依然可以投保。

關於旅遊不便險的理賠條件，保險局表示，主要可分為2種，首先是民眾在公告前投保，就能獲得理賠，其次為投保後，公告該地為疫區，也可進行理賠。

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