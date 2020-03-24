逛超市發現「辛香料小組合包」！一盒蔥薑蒜全包　網讚貼心：友善小家庭

▲小家庭和單人族想開伙，最麻煩的就是如何採買剛好的分量。（圖／（左）翻攝自我愛全聯-好物老實説、（右）unsplash）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在很多外宿族會自己下廚，但自己一個人真的很難採買，畢竟大賣場往往一買就是好幾人份。就有女網友逛超市的時候，發現一個「辛香料小組合包」，裡面有蔥、薑、蒜頭、辣椒，準備的份量對外宿族來說相當剛好，「真心覺得對於很常不開伙的人，但偶爾只要用一點的人很方便貼心耶！」

這位女網友在臉書公開社團《我愛全聯-好物老實説》貼出照片，文中表示，「今天去全聯，發現有這種辛香料的小組合包」，忍不住讚這款商品很方便、貼心，尤其是對不常開伙、但偶爾要用一點調味品的人來說更加分。原PO還補充，說裝辛香料的透明分類盒是可以留起來的，「在收納社團裡有看到教留在抽屜分類小物，很方便的唷！」價格的部分，一盒是52元。

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▲全聯的辛香料小組合包讓網友大讚貼心。（圖／翻攝自Facebook／我愛全聯-好物老實説）

至於有人認為，想買散裝辛香料，可以去菜市場，原PO也分享自己的看法，「對於大家說的環保問題，如果可以，我也想去傳統市場，但家附近沒有傳統市場啊！且就是不常開伙才需要用的！」「如果為了一次就要用而都各買一大包，然後放到壞掉丟掉才真的是不環保啊！」

貼文吸引許多網友熱論，覺得全聯推出這項商品確實很貼心，「好方便喔！很適合我這種久久才煮一次的小家庭」、「這個我買過，真的很方便」、「這真的很棒耶！不會造成食材浪費」、買很多次了，對只有自己吃的人來說，超級方便「」、「好貼心喔！而且份量一點點，小家庭使用將將好」、「這個我很需要，媽媽我是看心情久久才煮一次的」、「雖然有點貴，但這樣少少的反而不容易浪費很環保。」

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