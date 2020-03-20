甜椒大盜、尖頭蘿蔔小朋友也愛！全聯滿額贈「蔬果總動員」24款免加價

▲全聯推出全新蔬果總動員滿額贈。（圖／全聯福利中心，下同。）



記者陳涵茵／綜合報導

小朋友不喜歡吃蔬菜，帶著他們收集可愛「蔬果總動員」，全聯推出全新滿額贈，即日起至4月23日為期5週期間內，全店單筆每滿400元即贈吸盤公仔1個，蔬果單筆每滿400元再加贈1個，每家店款式隨機，數量有限，贈完為止。

▲蔬果總動員共有24款。



全套除了有24款角色外，還有限量100個隱藏版「黃金福利熊」，以及全聯販售水果品類中最熱銷的Apple、Kiwi、Banana3款特效版，通通只要消費滿額就能當場立刻獲得一款。另加購的限量收藏盒，還能讓家長與小朋友搭配吸盤公仔遊玩，鼓勵小孩體驗種植樂趣，並更了解多吃蔬果的好處，饒富教育意義。

▲小朋友能認識蔬果。



蔬果總動員將五色蔬果變身吸盤公仔可愛造型，全套共有24款角色可蒐集，除了有愛吃蔬果的福利熊外，還有黃澄澄香蕉、甜椒大盜、尖頭胡蘿蔔、胖嘟嘟茄子、毛茸茸奇異果、小甜甜蘋果等，不僅造型奇趣可愛，還能隨意吸在任何平面光滑地方。

▲蔬菜公仔還能當吸盤。



此外，行天宮捷運站旁的中山松江門市，特別打造打卡聖地，除設有公仔立牌和實體娃娃可合照外，座位區對外窗更能巧妙借位將人臉融入蔬果角色中。