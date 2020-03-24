塞3千求女秘書當英文家教！色老闆下秒抱緊她「上下游移」…耳邊喊：最疼你

▲台中一名老闆詢問離職女秘書能否當他的英文家教，下秒竟強行對女子上下其手。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者陳羿妏／台中報導

台中一名周姓老闆以工作表現優異為由，邀請離職女秘書花花（化名）吃飯，吃飽後再請花花幫忙搬東西到家中，然而2人獨處一室時，周男突然開口問花花能否當他的英文家教，還告白「我喜歡你」，再對花花上下其手，事後花花趕緊離開並報警處理。一審時台中地院依強制猥褻罪判周男8個月，案經上訴二審，台中高分院維持原判，另判周男緩刑3年，付保護管束。

花花於2018年4月3日離職後，同年5月23日時到公司找以前同事吃飯，恰好遇到周男，2人互相寒暄後，周男便以「先前工作表現好，也曾協助女兒出國留學事宜」為由，邀請她和周的女兒4天後一起聚餐；3人一起吃飯後，周的女兒先行回到學校，而花花為感謝周男請吃飯，答應周男請求，幫忙搬酒到周的家中。

不過，就在2人將酒分別放進櫃子後，周男假藉要花花於週二、週四當他的英文家教，先拿出課本說「隔著桌子不方便看」，要花花移動座位到他身旁，卻遭花花拒絕，他便拿出3000元塞在花花手上說「我很喜歡你」，看花花想回絕離開時，他竟突然抱緊花花，開始強吻，還把手伸進花花衣服內，胸部、私密部位全摸一遍，還在花花耳邊說「抱緊我，你知道我有多喜歡這樣嗎」、「之前在公司最疼你了，只是因為以前你是員工，所以不能像現在這樣」，花花為了逃離便說想回家要周男開車載，趁周男把車從鐵捲門開出後，打開副駕座位丟了3000元，隨即逃離，趕緊向友人求救報警處理。

周男坦承有親吻花花，但否認有強行撫摸一事，辯稱花花曾向他告白，想說花花離職了可以開始追求，以為兩人互相喜歡。花花則說，自己25歲，53歲的周男就像她的父親，只是很感謝對方給他這份工作，並非男女互相的喜歡，另外提到，當天她穿著洋裝，周男不但抱緊，手一路從裙襬伸進去又親又摸，還感受到周男有生理反應，她狂喊「不要」，對方卻執意不停。



法官勘驗相關資料後，認為周男罪證明確，周男提出量刑過重一事無理由，維持原判，而周男的辯護人也在原審後向花花道歉，花花也表示願意原諒，考量周男經過此教訓，能了解異性間如何互動，最終判緩刑3年，期間交付保護管束，全案可上訴。

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