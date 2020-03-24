買嘸酒精消毒雙手！　老闆「奇葩一招」網全喊母湯：用肥皂不就好了

▲漂白水一般可用來消毒環境及物品。（圖／記者許展溢攝）

記者張嘉晏／綜合報導

新冠肺炎持續擴大，除了戴口罩防止飛沫噴濺，勤洗手也是很重要的一環。不過一名網友就抱怨，老闆因為買不到酒精，竟然想叫員工在進門前「雙手泡進稀釋漂白水消毒」。貼文一出，網友們一片譁然，認為若真買不到酒精，用肥皂洗手也可以達到殺菌效果。

「叫員工來泡是什麼道理？」一名網友在臉書「爆怨公社」中抱怨老闆，原來老闆因為買不到酒精，於是突發奇想，要他調一桶1：100的稀釋漂白水放在公司門口，所有員工手都要先泡進去，進門後再用自來水沖掉，認為這樣可以達到消毒的效果。

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原PO聽完之後覺得不妙，提醒老闆若直接接觸到漂白水，皮膚可能會腐蝕或是過敏，但對方卻回「員工皮膚沒那麼嬌嫩，泡一下不會死人。」不死心的原PO繼續找了醫生建議的消毒方式，但老闆卻仍認為自己的方法很棒，讓他傻眼「那麼棒的方法怎麼不叫你自己的兒女都來泡？」

▲其實用肥皂洗手不僅可以達到殺菌效果，也比較不會有疑慮。（示意圖／記者周宸亘攝）

貼文一出，網友們紛紛大嘆「母湯」，「這樣可以叫老闆拿這個洗澡、刷牙、洗臉、洗頭」、「要保護自己啊」、「老闆要先帶頭表演給員工看，帶頭做大家才會跟著做」、「全體員工手爛掉，全部工傷請假要求賠償」、「用酒精都會過敏了，竟然用漂白水」。

另也有人認為，現在酒精已經不會很難買到了，如果真的沒有寧願用肥皂洗手還比較安全，「直接洗手就好了啊」、「老闆是沒錢買肥皂嗎」、「用肥皂洗手效果更好」。

此外，本站上月一則《美教師5片土司做實驗》報導提到，美國一名小學老師為了提倡洗手的重要性，拿了5片吐司到班上做實驗，結果發現「用肥皂洗手」的殺菌力更甚酒精乾洗手。

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