軍校生「開手機熱點連筆電」遭記過退學　法官一句話讓他保住學籍

▲軍校生因為開手機熱點連接筆電遭記2次大過，但他認為自己按照教官指示傳課堂資料給同學，自行提起撤銷處分訴訟。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導



高雄一名空軍航空技術學院呂姓學生2018年間因未經核准校內使用智慧型手機才被記1次大過，而事隔一年，他又因為開啟手機熱點連接筆電，再被記2次大過，累積3次遭校方退學，不過他認為是按照教官指示傳遞課堂資料，因此提起行政訴訟。日前高雄行政法院審理結果出爐，認為呂男行為無洩密意圖，判校方撤銷2大過處分，呂男保住學籍。

判決指出，呂男就讀108年第一中隊二技班航空通訊電子系雷達工程組，2018年2月5日、3月8日就曾未經核准，攜帶智慧型手機到校使用，遭記1次過、1次大過；2019年2月18日他因為在教室內使用手機熱點連接筆電上網，遭校方認為此舉違反資安規定，校方以「累犯過失」記過2次，他累滿3大過遭到退學。

呂男主張，因為自己為班代兼小老師，接受教官指令後，將作業和考題內容使用LINE傳到群組，方便同學們下載使用，且校內網路不順，才會開啟熱點傳遞，認為自己按照指示做事，卻遭記過而非獎勵，才決定提起行政訴訟。

法官審酌一切情狀後，認為呂男於校內使用智慧型手機開熱點雖然應當受到懲罰，然而校方未考量呂男當下動機是為了傳課堂資料，經查明後，覺得呂男行為並沒有洩密，卻遭到最嚴重的懲處，有違反比例原則，因此最終判校方應撤銷2大過處分，呂男保住學籍，全案可上訴。

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