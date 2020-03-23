開心出遊！孝子誤踩油門「墜30米南橫公路深谷」車側翻90度…高齡父魂斷

記者吳奕靖、陳羿妏／高雄報導

高雄市六龜山區21日下午5時許發生一起車禍！台南一名65歲詹姓男子帶著95歲父親開休旅車出遊，不料返家行經台20線六龜荖濃路段時，誤踩油門，導致整台車墜入30公尺深的山谷，詹男趕緊爬到邊坡攔車求救，等2小時才順利報警處理，而警消抵達現場後，詹父已傷重不治，警方依過失致死罪將詹男移送法辦。

▲一台休旅車21日晚間於台20線六龜荖濃路段爆衝墜入30公尺深山谷。（圖／記者吳奕靖翻攝）

六龜分局李明達行政組長表示，詹男和父親21日從台南到六龜遊玩，行經至台20線67.5公里處，詹男因為身體疲累，先停在路邊稍微休息，卻在發動車子準備要迴轉的瞬間，不慎誤踩油門，導致整台車往前衝、墜落山谷，車身直接側翻90度，而山內訊號不佳，無法求救的情況下，詹男從車外逃出後，忍住疼痛往上爬，攔車求救，不過該路段因為偏僻、行經車輛少，詹男等待約2小時後，才有民眾協助報案，警消獲報後晚上9時許抵達事故現場，詹父已傷重不治。

▲整台休旅車側翻90度。（圖／高雄市六龜救難協會飛鷹大隊提供，下同）

警方與六龜救難協會飛鷹大隊22日一起重返現場採證，飛鷹大隊成員攀爬長繩下山谷，現場可以看到車輛側翻90度之外，車輛外觀毀損嚴重，車內物品也散落一地；警方表示，詹男因為將煞車誤踩成油門，釀成此次事件，全案將依過失致死罪將詹男移送法辦。

►我沒有遲到，是時間遲到了！