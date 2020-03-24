高掛「陳時中加油」　高雄這家炒飯店挺醫護人員：來吃都半價

▲高雄三民老闆挺醫護人員，一律半價 。（圖／台灣基進黨新聞輿情部副主任張博洋提供）

記者洪靖宜／高雄報導

新冠肺炎疫情升溫，為了感謝在第一線奮戰的醫護人員，位在高雄三民區一間炒飯店掛出「陳時中加油、醫護人員加油」、「檢疫別亂跑、口罩要戴好」的布條，不僅布條是特別找廠商印製，甚至只要是醫護人員來店吃炒飯，一律半價招待！

台灣基進黨新聞輿情部副主任張博洋在臉書分享這訊息，他說自己在這家三民區大昌一路上的轉角炒飯吃了十年，前幾天老闆娘主動問他有沒有認識做布條廠商，原以為是店內要換新招牌，沒想到老闆娘說是要挺衛福部長陳時中和醫護。

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▲老闆娘端出自家好料。（圖／記者洪靖宜翻攝）

店門口高掛「陳時中加油、醫護人員加油」、「檢疫別亂跑、口罩要戴好」，使用粉紅色作為基底，搭配上黃、白字體，看起來極為醒目，不斷提醒民眾要做好防疫工作，由於老闆娘看了電視為疫情感到擔憂，同時也為一線的醫護人員的辛苦感到不捨，不僅做布條跟關東旗表達支持，更是表示只要是醫護人員來店吃炒飯，半價招待。

▲老闆娘為陳時中及醫護人員加油（圖／記者洪靖宜翻攝）

侯姓老闆娘指出，近日看新聞報導，感覺得出陳時中相當辛苦，而且也沒有任何怨言，盼該隔離的人就好好隔離，不要亂跑，大家都是台灣人，應該要團結起來對抗疫情。不過半價優待給醫護人員會不會對店裡生意有影響？老闆娘也相當乾脆地說：「沒關係啦！他們更辛苦」。

不只老闆娘相挺，而製作布條的廠商一聽到是要聲援醫護人員的布條，也直接表明不收錢，還親自到工廠取貨，一個下午就馬上拿到布條。用行動感謝醫師、護理師和其他醫療照護人員，冒著風險站上疫情最前線。

時間對我們來說完全沒用！

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