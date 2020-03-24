高雄偷車2人組跨區連搶3案　警方2小時破案

▲歹徒跨區一個晚上連搶3案偷2部機車，警方2小時破案。（圖／記者翁進忠翻攝）



記者翁進忠／高雄報導

高雄三民區23日兩名歹徒於20時騎偷來的第一部贓車，搶奪路人財物，隨後21時許又到前鎮區再偷竊第二部贓車，7分鐘後再搶奪溫姓女子皮包逃逸，22時30分許歹徒於前鎮區又在搶奪程姓女子皮包後逃逸。警方過濾監視器，23時許到五甲公園逮補張姓男子與廖姓男子等2人，起出贓款3,000元及被害人證件，全案依竊盜及搶奪罪嫌移送地檢署偵辦。

警方表示，現值防疫期間，警方投入大量警力協助防疫，3月23日20時20分許接獲通報，三民區正豐街發生一起搶奪案，不到1小時，一德路勞工公園旁也發生搶奪案，後來得知同一組嫌犯後，前鎮分局與三民二分局成立專案小組偵辦。

▲歹徒連搶3案偷2部機車，起出贓款新台幣3,000元等及被害人證件。（圖／記者翁進忠翻攝）



警方調閱監視器，得知歹徒為男子2人組，16時騎乘在三民區偷來的第一部贓車，於20時許於三民區正豐街搶奪路人財物，隨後在21時許又到前鎮區民瑞街再偷竊第二部贓車，短短7分鐘後，又再次犯案，於一德路搶奪溫姓女子皮包新台幣3,000元、證件、信用卡等財物得手後逃逸，於22時30分許，歹徒再前鎮區民裕街與管仲路口又搶奪程姓女子皮包新台幣500元、證件、信用卡等財物後逃逸。

▲歹徒偷來犯案用的贓車。（圖／記者翁進忠翻攝）

專案小組經比對、過濾監視器，發現歹徒藏匿於鳳山五甲公園廁所內，23時許警方到場逮捕39歲張姓男子與37歲廖姓男子等2人，並起出贓款新台幣3,000元等及被害人證件等。全案依竊盜及搶奪罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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