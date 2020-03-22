採番茄遇越配！大媽對小孩猛噴「她們都是死要錢」　老闆直接轟走：籃子還我

▲大媽亂轟越南新娘，直接被霸氣老闆請走。（圖／示意圖，無關本案／翻攝自pixabay）

記者林昱萱／綜合報導

惡意歧視他人，不僅不會讓社會更加和諧、進步，反而還會造成撕裂，是一種相當要不得的行為。對此，一名網友就在臉書分享一段自己遇到的經歷，而他正義的行徑也讓網友們紛紛大讚，「老闆你在哪！我要拿新台幣打你！」、「老闆您太棒了！」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，「有兩組客人來採番茄，一組是一群越南新娘、一組是夫妻帶小孩，在採番茄的過程中隱約聽到，那個媽媽對著小孩說『你看那群是越南嫁過來的都是死要錢！』然後夫妻兩人就一直談論外籍新娘的不是，說什麼越南嫁過來台灣都在賣淫把錢寄回去越南，越說越難聽我實在有點傻眼。」

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更誇張的是，就在兩組人馬擦身而過之時，該名女子竟然直接對著越南新娘說：「滾開啦！」，正義的原PO聽到這句話之後，瞬間火大了起來，立馬把女子叫到身邊並說，「小姐妳籃子還我吧！」、「我不賣你了！你剛剛說的話太不尊重人」。

該名女子被原PO請走時，還大聲叫囂著，「那又干你什麼事？不賣就不賣啊跩屁！做生意做到這麼搖擺！」而原PO也淡淡回應，「妳採的番茄我送妳，妳可以走了！」。最後，原PO也在臉書上呼籲，「我想說不管是哪裡嫁過來的，來台灣就是台灣的媳婦，大家都是一家人，有必要不尊重人嗎？你就比較高尚？」

貼文一出，立即引發不少網友共鳴，短時間內就有超過萬名網友按讚並紛紛表示，「支持樓主，她們也是人，也生活不容易」、「擔憂的是這種媽媽能教出怎樣的小孩啊」、「一堆自以為優越的台灣人啊！」、「給一個大大的讚！台灣教育真的要加強！教育那些心靈不乾淨的人！」。

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