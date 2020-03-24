台美合作疫苗最快年底上市！　陳其邁曝「量產內幕」關鍵

▲陳其邁曝光台美合作疫苗的問世時間。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃翊婷／綜合報導

針對新冠肺炎（COVID-19）疫情，全球各國陸續投入試劑、藥物、疫苗研發，行政院副院長陳其邁表示，台美合作的疫苗最快將在今年底問市。由於各國專家在疫情爆發後紛紛提出見解，認為新冠肺炎可能在今年冬天復發，假如疫苗趕在冬天來臨前上市、量產，無疑將會是抗疫的最強「武器」之一。

美國在台協會15日曾在臉書PO文中表示，會與台灣衛福部協調合作，共同對抗新冠病毒，台灣在預防傳染病方面擁有豐富的經驗，且在管控新冠病毒的成效也是有目共睹，美國和台灣會分享最佳做法，雙方將努力合作研發疫苗和相關藥物。

而根據《上報》23日報導，行政院副院長陳其邁受訪時談到，目前應該設法延緩或是減少疫情進入社區感染階段，「以拖待變」爭取更多時間，加上政府的超前部署，在台美合作的默契之下，疫苗最快有望在今年年底上市、量產，我方會盡力爭取美方提供配方、製程，再交由國內的廠商大量生產，只是研發團隊現階段還在與時間賽跑，期望能趕上預估的時間點。

▲國光生技研發實驗室針對新冠肺炎候選疫苗選定進行檢測。（圖／記者徐斌慎攝）

面對與病毒搶時間的抗疫拉鋸戰，台灣唯一符合PIC/S GMP規範的人用疫苗生物製劑廠國光生技（4142），也全力投入疫苗研發時程，總經理留忠正表示，一切要看法規能否開放，最快就可望在年底啟動人體臨床測試。

由於美國國衛院與生技公司Moderna合作研發的mRNA疫苗，直接跳過動物實驗，已經開始進行第一期人體臨床試驗，留忠正認為，國光生技年前就成立專案小組，因此已經有生產小量可以成為疫苗的蛋白質，現在需要把產量增加做動物實驗，就可向食藥署申請人體臨床測試。

留忠正指出，國光生技因為有經過驗證的技術平台，所以這次投入疫苗開發的速度很快，相較過去一般要5年到10年的研發時程，現在最快4、5月就有辦法做動物實驗，只是首先要證明做為病毒一部分的蛋白質，所產生的抗體能不能抑制病毒的生長。

留忠正表示，確定候選疫苗可以對人體產生保護，研發時程的關鍵就在於法規，因為早期法規建立時，使用的都是化學藥物，因此要考慮眾多因素，像是人體使用的安全問題，但是現在疫苗都是人體組成的蛋白質或是核酸，所以美國FDA就有比較進步的做法，可以跳過動物實驗。