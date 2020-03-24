「我們都不是人嗎」滯湖北600國人想回家　媽帶2歲童哽咽：政府忘記了？

▲滯留湖北學童和台胞請願調整註記管制，讓他們日後能夠返台。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

記者陳俊宏／綜合報導

由於新冠肺炎疫情，目前仍有600多名國人滯留大陸湖北，他們23日再度表達想回家的心聲。一名帶著2歲小孩的陳媽媽哽咽說，為什麼不讓他們回家，「我們也是國民」，要求同等對待；也有人不滿認為，從歐美等國返台的台灣人是人，那他們都不是人嗎？對於第三批包機何時啟動，陸委會回應，還在與陸方溝通中。

據了解，在首批2月3日247人，以及第二批3月10日、11日的361名台灣民眾自武漢天河機場返台後，目前仍有約600多人滯留湖北，惟我方因防疫需要，對他們進行「註記管制」，並發函給各航空公司，要求除專案包機及經核准者，不得搭載管制名單人員返台。也就是說，若註記管制仍在，即使上述人員因未來湖北陸續「解除封城」得以申請離開，也無法自行返台。

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對此，仍滯留當地台灣民眾串連的湖北台胞返鄉救援會統計，這裡還有149位幼童和學生以及7位孕婦，在等待第三波包機；或是在湖北解禁之後能夠取消註記，讓他們自行返台；或者先分批對已經做完核酸檢測、具有迫切返台工作、生活、就學、就醫需求的人員，陸續取消註記。

▼小孩拿出台灣護照表達想回家的心聲。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▲▼小孩用畫畫表達想回家的心聲。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▼小孩用畫畫表達想回家的心聲。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

一位滯留民眾指出，他已經做完新冠病毒核酸檢測呈現陰性，每天都按照要求量測體溫，回台也會嚴格遵守相關防疫作業。甚至有不少學童、民眾拿著中華民國護照錄影，除表達身分，也希望政府幫忙。

《聯合報》報導，一名帶著2歲小孩的陳媽媽哽咽說，為什麼不讓他們回家，「政府不會忘記我們了吧…我們也是國民」，要求同等對待。也有人不滿認為，從歐美等國返台的台灣人是人，那他們都不是人嗎？要把他們註記到哪時候？

對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，「除了湖北嚴格管制，其他省份的國人可自行搭機返台」，但必須出示健康證明，返台後要做好14天居家隔離管制。

邱垂正說明，只有湖北列為管制入境台灣的地區；至於第三批包機何時啟動，他回應，「雙方還在持續溝通中」，我方立場明確，滯留湖北的台灣民眾統一以「包機模式返台」，以維護接返人員健康與保障的整體防疫安全。

▲▼滯留湖北民眾秀出量測體溫情況和病毒核酸檢測陰性報告。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▼大陸委員會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）