　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「我們都不是人嗎」滯湖北600國人想回家　媽帶2歲童哽咽：政府忘記了？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼3月23日，滯留湖北學童和台胞請願調整註記管制，讓他們返台。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▲滯留湖北學童和台胞請願調整註記管制，讓他們日後能夠返台。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

記者陳俊宏／綜合報導

由於新冠肺炎疫情，目前仍有600多名國人滯留大陸湖北，他們23日再度表達想回家的心聲。一名帶著2歲小孩的陳媽媽哽咽說，為什麼不讓他們回家，「我們也是國民」，要求同等對待；也有人不滿認為，從歐美等國返台的台灣人是人，那他們都不是人嗎？對於第三批包機何時啟動，陸委會回應，還在與陸方溝通中。

據了解，在首批2月3日247人，以及第二批3月10日、11日的361名台灣民眾自武漢天河機場返台後，目前仍有約600多人滯留湖北，惟我方因防疫需要，對他們進行「註記管制」，並發函給各航空公司，要求除專案包機及經核准者，不得搭載管制名單人員返台。也就是說，若註記管制仍在，即使上述人員因未來湖北陸續「解除封城」得以申請離開，也無法自行返台。

請繼續往下閱讀...

對此，仍滯留當地台灣民眾串連的湖北台胞返鄉救援會統計，這裡還有149位幼童和學生以及7位孕婦，在等待第三波包機；或是在湖北解禁之後能夠取消註記，讓他們自行返台；或者先分批對已經做完核酸檢測、具有迫切返台工作、生活、就學、就醫需求的人員，陸續取消註記。

▼小孩拿出台灣護照表達想回家的心聲。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▲▼目前仍滯留湖北的台灣民眾，自行錄製影片和附上手寫信，希望能蔡總統能啟動第三批包機，帶他們回家。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▲▼3月23日，滯留湖北學童和台胞請願調整註記管制，讓他們返台。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▲▼小孩用畫畫表達想回家的心聲。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▲▼3月23日，滯留湖北學童和台胞請願調整註記管制，讓他們返台。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▼小孩用畫畫表達想回家的心聲。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▲▼3月23日，滯留湖北學童和台胞請願調整註記管制，讓他們返台。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

一位滯留民眾指出，他已經做完新冠病毒核酸檢測呈現陰性，每天都按照要求量測體溫，回台也會嚴格遵守相關防疫作業。甚至有不少學童、民眾拿著中華民國護照錄影，除表達身分，也希望政府幫忙。

《聯合報》報導，一名帶著2歲小孩的陳媽媽哽咽說，為什麼不讓他們回家，「政府不會忘記我們了吧…我們也是國民」，要求同等對待。也有人不滿認為，從歐美等國返台的台灣人是人，那他們都不是人嗎？要把他們註記到哪時候？

對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，「除了湖北嚴格管制，其他省份的國人可自行搭機返台」，但必須出示健康證明，返台後要做好14天居家隔離管制。

邱垂正說明，只有湖北列為管制入境台灣的地區；至於第三批包機何時啟動，他回應，「雙方還在持續溝通中」，我方立場明確，滯留湖北的台灣民眾統一以「包機模式返台」，以維護接返人員健康與保障的整體防疫安全。

▲▼3月23日，滯留湖北學童和台胞請願調整註記管制，讓他們返台。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▲▼滯留湖北民眾秀出量測體溫情況和病毒核酸檢測陰性報告。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▲▼3月23日，滯留湖北學童和台胞請願調整註記管制，讓他們返台。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▼大陸委員會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

ET快訊
唯一會牽劉真下台的藝人！劉德華沒忘16年前緣分：很心疼
台股早盤大漲317點！亞股率先反彈　指數站上9200點
李亮瑾上節目跳著按鈴！網罵粗魯白目「沒工作剛好而已」　她爆氣
「要他爸辭職下台，你算什麼東西」　名嘴挺張上淳：兒子歸兒子！
口罩國家隊開外掛！經部擬採購N95口罩產線「守護醫護第一線」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「請有薪事假」勾選國內旅遊　環署員工爽跟團遊埃及回台確診

防疫再升級！　台南麻豆新樓醫院24日起一般病房全面禁止探病

「我們都不是人嗎」滯湖北600國人想回家　媽帶2歲童哽咽：政府忘記了？

「要他爸辭職下台，你算什麼東西」　名嘴挺張上淳：兒子歸兒子！老子歸老子

台北單日新增最多！全台195例分布曝光：雙北相加破百　7縣市0確診

請事假偷跟團出國！環保署確診員工假單上地點勾「國內」　瞞天過海到埃及

「請假照顧父親」隱瞞旅遊史　台鐵員工爽玩杜拜返台15天肺發炎

今2地區防較大雨勢！下波「全台有雨」鋒面報到時間曝　低溫探14度

劉真離世留下3個「22」真愛數字　命理老師揭密：將化身最美天使

李秉穎醫師提「李氏假說防疫網」防接觸>防飛沫　霸氣喊話：不會讓封城發生

辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

「能完成夢想是很幸福的事情」　劉真哽咽：我真的很喜歡跳舞

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

飆漲一片萬元！一線醫護口罩緊缺　西班牙衛生部長當場哽咽語塞

砂石車「急左切衝過安全島」翻覆　險釀傷亡...前車紀錄器曝光網怒譙

護理師「連上48小時班」衝超市傻眼 架上物品被買光...她哭訴：停止囤積

「請有薪事假」勾選國內旅遊　環署員工爽跟團遊埃及回台確診

防疫再升級！　台南麻豆新樓醫院24日起一般病房全面禁止探病

「我們都不是人嗎」滯湖北600國人想回家　媽帶2歲童哽咽：政府忘記了？

「要他爸辭職下台，你算什麼東西」　名嘴挺張上淳：兒子歸兒子！老子歸老子

台北單日新增最多！全台195例分布曝光：雙北相加破百　7縣市0確診

請事假偷跟團出國！環保署確診員工假單上地點勾「國內」　瞞天過海到埃及

「請假照顧父親」隱瞞旅遊史　台鐵員工爽玩杜拜返台15天肺發炎

今2地區防較大雨勢！下波「全台有雨」鋒面報到時間曝　低溫探14度

劉真離世留下3個「22」真愛數字　命理老師揭密：將化身最美天使

李秉穎醫師提「李氏假說防疫網」防接觸>防飛沫　霸氣喊話：不會讓封城發生

6旬男騎機車自摔手機無電　遇暖心新南警尋得回家路

NBA首支降薪隊伍！　76人宣布對員工減薪20%

「無症狀感染者」不納入確診！武漢回應了：因沒有臨床表現

防疫減少群聚感染　永康分局首採與派出所視訊會議

全球首座「Uniqlo Park」登場！連同GU一起進Outlet　旁邊就是橫濱最美海灣

白癡公主拍片認「3部位整型」：剛做完3週！　粉絲崩潰一晚「爆氣退追」

「請有薪事假」勾選國內旅遊　環署員工爽跟團遊埃及回台確診

《順風婦產科》隔22年美月媽近況曝光！　轉型當Youtuber⋯大咖藝人也搶看

不斷更新／南韓確診破9千大關！英國宣布禁足令　2人以上集會喊卡

家暴男開庭前大爆走！爬上地檢大門平台欲跳樓　警消合力制伏

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

生活熱門新聞

劉真離世留密碼　小孟老師：將化身天使

爽玩杜拜隱瞞出國史！台鐵員工「職稱」曝光

名嘴挺張上淳：要他爸辭職下台，你算什麼東西！

請假照顧父親？台鐵員工爽玩杜拜

30多歲台女遊美「3/1就發燒、3/23才確診」　陳時中：機場就攔截「我認為問題不大」

醫師住飯店被要求取消訂房　結局神翻轉

台鐵員工爽玩杜拜！隱瞞出國史…出現症狀

網幫辛龍打氣！3年前「甜蜜全家福」惹淚

今2地區防較大雨勢　下波全台有雨鋒面報到時間曝

台北單日新增最多！全台195例分布曝光　7縣市0確診

環保署確診員工請事假　地點勾「國內」人在埃及玩

李秉穎醫師：防接觸>防飛沫　不讓封城發生

即／中研院群聚感染　1確診者足跡曝光

網傳享溫馨員工確診　高市衛生局說話了

更多熱門

相關新聞

政院擬本周提第二波400億紓困方案

政院擬本周提第二波400億紓困方案

行政院先前針對受到新冠肺炎波及的產業，提出600憶的紓困方案，然而，疫情持續增溫，行政院長蘇貞昌23日召開跨部會會議，預計本周內提出第二波400億紓困方案，包括延緩繳稅、融資貸款、勞工薪資補助等。

美國破4萬確診「紐約佔半」　市長急求醫療物資

美國破4萬確診「紐約佔半」　市長急求醫療物資

提議換陳時中遭出征　陳學聖回擊

提議換陳時中遭出征　陳學聖回擊

陳建仁：全球疫情緩和還要兩個月

陳建仁：全球疫情緩和還要兩個月

劉樂妍留台灣「爽收生日珍貴大禮」

劉樂妍留台灣「爽收生日珍貴大禮」

關鍵字：

湖北新冠肺炎武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真沒健保　余天曝：辛龍經濟不是挺好的

柯文哲3月中探視劉真！判斷「已不適合換心」勸辛龍放手

北榮護理師曝「辛龍送別劉真場面」

曾與劉真共舞！劉德華心疼辛龍：好好照顧自己

白癡公主變成「尖下巴＋高聳山根」　粉絲急問：為什麼要整？

劉真離世留密碼　小孟老師：將化身天使

原本是找我教跳舞…劉真錯過郭董遇上辛龍

15歲少年強闖關卡　活活打死防疫員

爽玩杜拜隱瞞出國史！台鐵員工「職稱」曝光

名嘴挺張上淳：要他爸辭職下台，你算什麼東西！

吳宗憲曝劉真沒健保真相

打架體力耗盡　汪嘴裡含貓頭熟睡

請假照顧父親？台鐵員工爽玩杜拜

只有25歲！韓媒公開「n號房趙博士」正面

30多歲台女遊美「3/1就發燒、3/23才確診」　陳時中：機場就攔截「我認為問題不大」

更多

最夯影音

更多
辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」

辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」
劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面