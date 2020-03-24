陳建仁：全球疫情緩和還要兩個月　3張圖詳解致死率與檢驗陽性率

記者黃翊婷／綜合報導

公衛專家、副總統陳建仁多次在臉書PO文解析新冠肺炎（COVID-19）疫情，23日他再度發表一篇長文搭配3張圖表，解釋新冠肺炎的發生率、致死率與病毒檢驗陽性率，「目前各國疫情仍處在上升的階段，新冠肺炎肆虐的緩和，至少還需要兩個月的時間。」

陳建仁提到，新冠肺炎全球大流行造成人類很大的恐慌與憂慮，生活上也有諸多限制、不便，雖然大家都希望能早日恢復正常生活，但各國疫情仍處於上升階段，想要緩和下來至少需要兩個月的時間，各國也很努力利用病毒檢驗加強發現確診病例，再予以適切的隔離治療，只是病毒的檢驗的對象不同，有些是進行普遍檢驗，有些則是加強檢驗密切接觸者和高風險族群。

▲陳建仁在臉書PO文分析全球疫情。（圖／記者李毓康攝，下同）

陳建仁表示，19日分析官方公布病毒檢驗數超過1萬5000人的國家受檢陽性率，陽性率越低代表受檢者涵蓋越多未感染者，台灣每千受檢者陽性率排名最低為第三名（5.0），僅次於阿聯酋（0.8）和俄羅斯（1.2），中研院基因體研究中心的楊懷壹副主任與他進一步分析13個國家的新冠肺炎發生率（incidence rate）、疾病致死率（case-fatality rate），發現台灣每十萬人口發生率是0.45，是排名最低的第二名，僅次於俄羅斯的0.14。

深入分析病毒檢驗陽性率和疾病發生率的相關性，陳建仁認為，病毒檢驗陽性率越高，新冠肺炎發生率也越高，相關係數高達0.71，呈現很顯著的相關性（P=0.007），「值得注意的是法國、比利時與南韓的發生率，都在每十萬人口16上下，但是每千受檢者陽性率卻有很大的差異，以南韓27.9最低、比利時80.9居中、法國167.4最高」，這代表南韓和比利時可能檢驗較多未感染者，而法國可能檢驗較少未感染者。

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至於武漢肺炎的發生率與致死率的相關性分析，陳建仁強調，兩者之間並沒有顯著相關，雖然義大利的發生率和致死率都是最高的，但英國的發生率低，致死率卻很高，有可能是受檢陽性者以重症感染者居多，挪威則是發生率高、致死率低，應該是受檢陽性者較多是無症狀和輕症感染者。

「在每十萬人發生率接近1的台灣，只有零星無法追溯感染源的確診病例，不做普檢，而是加強密切接觸者及高風險族群的病毒檢驗是合宜的、有效的、符合成本效益的。」陳建仁說明，普檢是發生率偏高、絕大多數病例無法追溯感染源國家的必要措施，採行普檢的國家也要慎重告知受檢為陰性者，即使現階段檢驗結果為陰性，明天仍有可能會轉為陽性，必須做好自主健康管理，保護好自己也是保護他人。