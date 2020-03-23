吳釗燮向國際分享經驗：台灣、加拿大應共同研擬抗疫對策

▲外交部長吳釗燮接受媒體專訪。（圖／外交部臉書）



記者陶本和／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒。外交部長吳釗燮近日接受加拿大廣播公司（CBC）專訪時，分享了台灣在防疫上的成功經驗，也呼籲待疫情趨緩，加拿大、台灣等理念相近國家應共同研擬因應大規模流行疾病的對策。

吳釗燮在訪問中指出，台灣防疫成功是因為反應迅速、及早啟動相關措施，例如去年12月發現中國武漢出現類似嚴重急性呼吸道症候群（SARS）病例，即派專家前往了解並成立專案小組，等有更多病例出現後，即成立中央流行疫情指揮中心。

吳釗燮說，台灣以衛生福利部為核心，集合政府各部門力量，包括由經濟部處理紓困措施及醫療物資，外交部則觀察國際疫情並即時應對，以及相關單位實施邊境管理等。

吳釗燮強調，成功關鍵在於台灣有高覆蓋率的健保制度，口罩得以隨健保卡配發給每位國民；同時，政府也利用大數據分析掌握確診病患接觸史，有助疫情後續追蹤。

吳釗燮說，最重要的在於，台灣持續發布透明的疫情資訊，獲民眾信任，因此多數民眾願配合政府的防疫政策。

談起加拿大，吳釗燮表示，是民主國家相信自然可做到資訊透明，他認為，待疫情趨緩，加拿大、美國、台灣、日本及歐洲各國等理念相近國家應共同討論，研擬因應如武漢肺炎般大規模流行疾病的對策，屆時台灣也將樂於分享經驗。

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