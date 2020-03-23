僑委會協處海外信保基金助僑台商紓困　每戶貸款上限150～200萬美元

▲僑委會委員長吳新興。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，為協助受疫情影響之海外僑台商事業紓困，僑務委員會委員長吳新興23日表示，已輔導主管的財團法人海外信用保證基金，利用可立即提供貸款保證機制協處，「每戶貸款額度上限為150萬至200萬美元，該基金將以最迅速方式審理，協助僑台商解決資金需求問題。」

立法院外交及國防委員會23日召開「新冠肺炎（武漢肺炎COVID-19）疫情蔓延全球，我國協助旅外國人、僑胞、臺商之相關作法」專案會議，僑委會吳新興委員長出席備詢。

針對立委關切僑台商事業受疫情影響，僑委會有無相關因應措施，吳新興表示，新冠肺炎影響全球經濟甚鉅，為協助受疫情影響之海外僑台商事業紓困，僑委會已輔導主管的財團法人海外信用保證基金，利用可立即提供貸款保證機制協處，「受影響僑台商可就近向各地的承辦銀行申請貸款保證，每戶貸款額度上限為150萬至200萬美元，該基金將以最迅速方式審理，協助僑台商解決資金需求問題。」

吳新興表示，如有海外僑台商受疫情影響，導致原有送保貸款案件無法依約還款者，可就尚未清償的貸款餘額向承辦銀行申請展延，並送請海外信保基金續予保證，減輕僑台商還款壓力，順利度過當前難關，延續事業之營運與發展。

僑委會表示，信保基金目前在全球各地有192處承辦據點，分佈於24個國家、50個都會區，若僑台商所在地無承辦銀行，也可考慮透過國內國際金融業務分行（OBU）申請貸款保證。