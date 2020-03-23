　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

僑委會協處海外信保基金助僑台商紓困　每戶貸款上限150～200萬美元

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼立法院院會,僑委會主委吳新興。（圖／記者李毓康攝）

▲僑委會委員長吳新興。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，為協助受疫情影響之海外僑台商事業紓困，僑務委員會委員長吳新興23日表示，已輔導主管的財團法人海外信用保證基金，利用可立即提供貸款保證機制協處，「每戶貸款額度上限為150萬至200萬美元，該基金將以最迅速方式審理，協助僑台商解決資金需求問題。」

立法院外交及國防委員會23日召開「新冠肺炎（武漢肺炎COVID-19）疫情蔓延全球，我國協助旅外國人、僑胞、臺商之相關作法」專案會議，僑委會吳新興委員長出席備詢。

針對立委關切僑台商事業受疫情影響，僑委會有無相關因應措施，吳新興表示，新冠肺炎影響全球經濟甚鉅，為協助受疫情影響之海外僑台商事業紓困，僑委會已輔導主管的財團法人海外信用保證基金，利用可立即提供貸款保證機制協處，「受影響僑台商可就近向各地的承辦銀行申請貸款保證，每戶貸款額度上限為150萬至200萬美元，該基金將以最迅速方式審理，協助僑台商解決資金需求問題。」

吳新興表示，如有海外僑台商受疫情影響，導致原有送保貸款案件無法依約還款者，可就尚未清償的貸款餘額向承辦銀行申請展延，並送請海外信保基金續予保證，減輕僑台商還款壓力，順利度過當前難關，延續事業之營運與發展。

僑委會表示，信保基金目前在全球各地有192處承辦據點，分佈於24個國家、50個都會區，若僑台商所在地無承辦銀行，也可考慮透過國內國際金融業務分行（OBU）申請貸款保證。

ET快訊
探視劉真狀況如何？　柯文哲直搖頭「不好了、不好了」
N號房「趙博士」正面露出！性虐74少女還拍片
爽玩杜拜！台鐵員工「出現症狀」隱瞞出國史　同事嚇傻：有參加課
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

居家檢疫破萬人！侯友宜「鐵血宣言」：只要你敢出門口，我一定罰100萬

美驅逐艦南海罕見「試射飛彈」　王定宇：對岸內部應有大事

僑委會協處海外信保基金助僑台商紓困　每戶貸款上限150～200萬美元

吳釗燮向國際分享經驗：台灣、加拿大應共同研擬抗疫對策

「義務起於18歲、權利始於20歲」　鍾佳濱籲全面檢討不合理年齡規範

與陳時中視訊會議　盧秀燕：1周3片口罩、600億紓困預算都太少

探視劉真狀況如何？　柯文哲直搖頭「不好了、不好了」

居家檢疫趴趴走罰100萬不夠　台北市開第一槍建議「公布姓名」

北市長照機構採「預約實名制」　擬限「一週探視一次」

雙北論壇談「這些」防疫合作　中央同意「疫調資訊互換」

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

張上淳兒出國「發FB炫耀」挫醫士氣 陳時中認沒有違反規定：問題不大

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

吳斯懷稱共機繞台「不算挑釁」　謝國樑開砲：盡早離開立法院

耳朵福利！小宇開直播「根本演唱會」　蕭敬騰線上點歌..「你會害我被罵XDD」

學人屁柴「同步伸懶腰」踢到鐵板　筋骨太硬...柴姊撇頭冷眼笑翻網

「大陸製造」產品有新冠病毒？耿爽：說這話的別戴陸製口罩！

居家檢疫破萬人！侯友宜「鐵血宣言」：只要你敢出門口，我一定罰100萬

美驅逐艦南海罕見「試射飛彈」　王定宇：對岸內部應有大事

僑委會協處海外信保基金助僑台商紓困　每戶貸款上限150～200萬美元

吳釗燮向國際分享經驗：台灣、加拿大應共同研擬抗疫對策

「義務起於18歲、權利始於20歲」　鍾佳濱籲全面檢討不合理年齡規範

與陳時中視訊會議　盧秀燕：1周3片口罩、600億紓困預算都太少

探視劉真狀況如何？　柯文哲直搖頭「不好了、不好了」

居家檢疫趴趴走罰100萬不夠　台北市開第一槍建議「公布姓名」

北市長照機構採「預約實名制」　擬限「一週探視一次」

雙北論壇談「這些」防疫合作　中央同意「疫調資訊互換」

「7月大男嬰發燒確診」！成美最年輕患者...媽絕望曝感染過程

館長痛罵居家檢疫偷跑：跟殺人未遂差不多　只罰100萬「台灣遲早掛掉」

又一家！酷航宣布：即起幾近所有航線停飛　受影響旅客退代金券

6個愛佔朋友便宜的「寄生蟲損友」行為　最後一項不能原諒！

超厚牛肉餡加大片起司！好市多漢堡再推新口味　飲料一樣喝到飽

台鹽專訪二／企管博士讓製造業轉型服務導向　打造全人健康新主義

英國保誠人壽攜手王道銀行　打造網路投保！「商品組合+購物車」一次滿足保險需求

劉真曾笑「希望女兒長大像我」看不到了！　陳海茵心酸：離開孩子是多痛苦的決定

加拿大麻醉師看YT影片造一分九呼吸機　同事推：邪惡的天才

快訊／美股期指跳漲400點！WTI原油期激升4％…Fed宣布新救市計畫

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

政治熱門新聞

KTV臨檢！侯友宜：偷跑我一定重罰100萬

三重男居家檢疫跑夜店被逮　新北重罰100萬元

柯P探視劉真　直搖頭「不好了」

吳宗憲爆曾探望劉真　柯文哲忍不住嘆氣

北市「電子煙條例」　最重罰1萬　

重達3.4公斤「國民黨玉璽」開箱

兒燒39度！西班牙台灣人妻連打4通…聽到語音內容傻住了

嘆「高雄市長不好當」　韓國瑜吐心聲

黃光芹：張上淳欠其他醫事人員道歉

陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

李來希點名唐鳳　推「網路實名制」揪酸民　

限安卓手機！「悠遊付」23日登場

總統府發言人黃重諺再轟譚德塞：快把這傢伙帶下去量體溫

掌握對台「實質控制權」　學者：美國不會讓台灣獨立　

更多熱門

相關新聞

林俊憲提修健保法　僑委會回應了

林俊憲提修健保法　僑委會回應了

民進黨立委林俊憲日前表示，將提案修法針對一年沒在台灣居住滿183天、無法提出收入證明、沒有繳稅紀錄者，新增健保繳納的第七類，未來健保費將從749元增加到最高1萬2000元。僑委會委員長吳新興11日表示，僑委會對此沒有立場，一旦衛福部、立法院有明確的政策出爐，僑委會將負責與海外僑民說明溝通。

居家隔離、居家檢疫差別？　僑委會：把我考倒了

居家隔離、居家檢疫差別？　僑委會：把我考倒了

僑委會：14台商僑胞確診新冠肺炎

僑委會：14台商僑胞確診新冠肺炎

環球科大餐旅系　技職競賽獎卓越

環球科大餐旅系　技職競賽獎卓越

政治凌駕「行政中立」？ 看駐外人員的哀與愁

政治凌駕「行政中立」？ 看駐外人員的哀與愁

關鍵字：

僑委會海外信保基金

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／劉真等不到心臟病逝！　享年44歲

劉真沒健保　余天曝：辛龍經濟不是挺好的

劉真22日22時22分病逝　禮儀師驚「數字都22」

劉真撒手留4歲女兒⋯住院前寫下最後祝福

辛龍「手寫信送走劉真」

劉真爆「生前已截除腳趾」

北榮護理師曝「辛龍送別劉真場面」

辛龍一直想不開　余天悲：你走了，小孩怎辦

KTV臨檢！侯友宜：偷跑我一定重罰100萬

南韓「N號房事件」74少女淪性奴

吳宗憲曝劉真沒健保真相

快訊／新冠肺炎再新增26例確診　25例境外、1例本土　

「紐約－台北－武漢」　上千陸生想來台灣轉機：求求了

辛龍、劉真「8年甜蜜約定」失守！

柯文哲3月中探視劉真！判斷「已不適合換心」勸辛龍放手

更多

最夯影音

更多
林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷
Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

張上淳兒出國「發FB炫耀」挫醫士氣 陳時中認沒有違反規定：問題不大

張上淳兒出國「發FB炫耀」挫醫士氣 陳時中認沒有違反規定：問題不大

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面