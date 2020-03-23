美驅逐艦南海罕見「試射飛彈」　王定宇：對岸內部應有大事

▲亞里·伯克級驅逐艦（Arleigh Burke class destroyer）。（資料照／翻攝自洛克希德馬丁公司）



記者陶本和／台北報導

美國第七艦隊23日下午，透過臉書發布訊息指出，美軍「伯克級」驅逐艦貝瑞號(USS Barry DDG-52)在南海進行實彈操演時，發射一枚飛彈，並執行美軍作戰資訊指揮中心的操練。

美國第七艦隊稍早透過臉書指出，伯克級驅逐艦貝瑞號在南海實彈演習中發射了一枚飛彈，並進行了作戰情報中心的行動，貝瑞號以實際行動，支持印度太平洋地區的安全與穩定。

對此，民進黨立委王定宇也透過臉書指出，美軍所屬的伯克級驅逐艦貝瑞號稍早在南海實彈操演時，發射了一枚飛彈，並且執行了作戰資訊指揮中心的操練。他強調，這應該是美軍首次在這個海域發射飛彈，在對岸的大門口進行飛彈實射，是件嚴肅的事件。

王定宇表示，對岸的內部應該發生了什麼重大的事情，或是有情資顯示必須升級壓制中共軍隊的動作。他說，在10個多小時前，美國總統川普才剛剛發佈與習近平通過電話，間隔不到六小時，第七艦隊就釋放這個訊息，台灣應該持續密切觀察、注意。

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