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直擊連開12槍緝拿悍匪！　勇警「正面對決」車頭直撞 …破窗拖出車外壓趴上銬

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記者陳以昇／新北報導

新北市板橋警分局警員執行巡邏勤務時，在南雅夜市發現一部銀色小客車形跡可疑，向前盤查時，駕駛突然加速衝撞警車後逃逸，過程中他連續衝撞2輛警用機車及一部計程車，警方連開12槍，再開警車與他正面對撞，在20多名警力圍捕下，破窗將他壓制逮捕，並在車上起獲毒品，經查身份為毒品通緝犯，訊後依法送辦，更有3名警員圍捕中受傷，幸無大礙。

▼警方朝王男車子連開12槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方連開12槍，並開警車對撞，才將王姓通緝犯逮捕，並在車內起獲數包安非他命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

23日下午2時許，28歲王姓男子開著銀色小客車停在南雅夜市旁，板橋警分局巡邏警車見他形跡可疑向前攔檢，由於王男遭台北地檢署發布毒品通緝，擔心被捕，立即猛踩油門衝撞警車，加速逃逸。

▼警方開警車對撞，才將王姓通緝犯逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方連開12槍，並開警車對撞，才將王姓通緝犯逮捕，並在車內起獲數包安非他命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警員立即通報呼叫警網支援，超過20名警力加入圍捕；此時王男早已豁出去，連續衝撞2部警用機車及一部計程車，警方連續朝他車子輪胎連開12槍，他仍不願停車，繼續竄逃，雙方追逐到合宜住宅附近，一名警員開車正面對決，直接與王男的銀車對撞，在優勢警力圍捕，終於讓他停下車。

▼王姓通緝犯遭壓制逮捕，並在車內起獲數包安非他命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方連開12槍，並開警車對撞，才將王姓通緝犯逮捕，並在車內起獲數包安非他命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

即便被攔下，王男鐵了心不配合，警員大聲喝令他下車，最後破窗將他從車裡拉出，壓制在地，隨後在車內起獲數包毒品安非他命；警方在追緝破窗逮捕過程中，也造成3名警員分別左右膝蓋擦挫傷、左手掌撕裂傷、左手食指撕裂傷，幸好經送醫救治後沒有大礙。警訊後將王男依毒品、毀損、妨害公務、公共危險等罪嫌送辦並解送台北地檢署歸案。

腦公！你不可以賴帳喔

▼圍捕過程中有3警員受傷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方連開12槍，並開警車對撞，才將王姓通緝犯逮捕，並在車內起獲數包安非他命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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