《共同社》：日本同意東奧延期　由國際奧委會做決定

▲東京奧運。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日媒共同社引述政府消息指出，安倍晉三政府今（23）決定於近期通知國際奧委會（IOC），若國際奧委會同意東京奧運會和殘奧會延期，日本也會予以同意。

新冠肺炎疫情衝擊各國，國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）22日曾說，不會取消2020年東京奧運，但延期是可能選項。到了23日上午，安倍晉三則首度鬆口，如果東京奧運與帕拉林匹克運動會不能以完整的方式舉行，屆時可能必須做出延期的決定，但不可能取消東奧。

在安倍晉三首度鬆口後，加拿大奧委會開出全球第一槍，強硬表態「若東京奧運執意舉辦，將不會送出選手參賽」。過沒多久，澳洲奧委會也發布重大聲明，強調因疫情影響，澳洲代表隊將無法參加2020年東京奧運會，「在國際奧委會宣布今年東奧可能延期以及澳洲與全球公共衛生狀況的變化，澳洲選手們應該要為2021年夏季東京奧運會做準備。」

面對全球新冠肺炎（COVID-19）疫情現況，安倍稍早坦言，目前並不適合舉辦奧運會。至於原定26日在福島登場的聖火傳遞開幕式，根據2020年東京奧運組委會會長森喜朗的說法，安倍不會出席。

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