全國首座兒童運動中心今上梁　盧秀燕：兒童專屬場館只在台中

▲擁有兒童專屬運動空間的潭子運動中心今天上梁。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

位在潭子區的台中市第6座國民運動中心23日舉行上梁典禮，預計年底完工，該運動中心不只提供給大人運動，也有2歲至12歲的兒童專屬運動空間，市長盧秀燕表示，她早在競選市長時即提出兒童也要有運動場館的政見，未來啟用後將是全國第一間兒童運動中心，突顯出市府對兒童及市民運動的重視。

盧秀燕表示，全國首創的兒童運動中心就在潭子國民運動中心內，裡面規劃2歲至12歲兒童專屬運動空間，並有專屬課程，培養兒童必要的基本體力與運動技能，除了潭子之外，南區長春國民運動中心也將規劃相關兒童運動設施。

盧也指出，潭子運動中心設計符合綠建築鑽石級，智慧建築合格級場館，具環保與智慧概念，利用屋頂空間提供都市綠化，並設太陽能板提供永續能源。

立委楊瓊瓔表示，潭子運動中心符合多元複合式功能，規劃地下2層停車空間、地上5層建築，內含室內溫水游泳池、體適能中心、綜合性多功能球場、羽球場、桌球場、韻律瑜珈舞蹈教室等。

建設局說明，潭子國民運動中心位於潭子運動公園東北側壘球場位置，為社區型運動場館，保留西北側的豐富綠蔭及珍貴生態環境，結合運動中心及停車功能，總預算4億9526萬元，年底完工後，將交由運動局委託OT廠商營運。

出席潭子國民運動中心興建工程上梁典禮，除市長盧秀燕外，還有立委楊瓊瓔、市議員徐瑄灃、蕭隆澤、賴朝國，運動局長李昱叡、建設局副局長顏煥義和當地里長等人。

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