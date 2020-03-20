堅持落實生煤條例竟被中央宣告失效　盧秀燕喻：娶不到妳就殺了妳

▲盧秀燕對於生煤條例被失效，表達抗議。（圖／台中市政府提供 ）

記者鄧木卿／台中報導

行政院日前突然宣告台中市生煤管制自治條例部分條文無效，20日台中市議會臨時會上引起多名議員關切，市長盧秀燕表示，中央曾2度派人來台中協商，要求市府不要落實生煤條例，她因為堅持不退讓，先是被中央指責作法激進，接著竟然直接就被宣告失效，讓她有種「娶不到妳，就殺了妳」的感覺。

行政院上周五傍晚突然宣告已施行4年的台中市生煤管制自治條例部分條文無效，台中市議會上午進行臨時會，市議員黃健豪、冉齡軒、賴義鍠、楊正中、吳瓊華等人，都表達嚴正關切。

盧秀燕指出，自己上任後，中央派人到台中與她會面2次，討論2個重點，包括市府不可落實生煤管制條例，減煤不能減到1104萬公噸；及不能裁撤燃煤機組，反倒增加2部燃氣機組，她認為，生煤管制條例是由市議會通過，站在尊重民意立場，她無法代替市議會答應中央的要求，尤其自治條例已施行4年，她無權答應，也無法不落實。

另外，為守護民眾健康，她也無法替台中市民答應不裁撤燃煤機組，沒想到市府不退讓，中央認為她沒辦法協調，認為她比較激進，更令她瞠目結舌的是，中央竟然乾脆就宣告無效，這就好像娶不到妳，乾脆把妳殺了的那種感覺，其實，中央的作法似乎比較激進。

盧最後認為，中央與地方呼吸不同的空氣，中央長官可能無法體會中部民眾的痛苦與無奈，以及對健康的焦慮。

黃健豪指出，生煤管制自治條例與空汙法並無牴觸，不管法律學者或環團，都認為行政院此舉讓人匪夷所思。

冉齡軒也說，中央無視台中市民的吶喊與無助，宣告生煤管制自治條例部分條文無效，根本是雙重標準，將台中市民當作二等公民。

賴義鍠說，生煤管制自治條例由時任台中市長的交通部長林佳龍提出，2015年12月23日獲市議會三讀通過，當晚林部長隨即在臉書PO文，感謝議會支持，今天看來格外諷刺。

楊正中也感嘆生煤管制自治條例「昨是今非」，痛批中央錯誤的能源政策，讓中部民眾承擔。

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