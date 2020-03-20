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百年台中州廳該當國美二館或辦公廳舍　盧秀燕：尊重民意

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▲台中州廳整修後何去何從，盧秀燕表示尊重民意。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲盧秀燕表示，台中州廳未來規劃，會尊重民意。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

正在整修的百年古蹟台中州廳完工後，作何用途？台中市議會20日臨時會出現不同聲音，民進黨議員黃守達認為應轉型成國家級美術館，國民黨議員李中則認為，國美館參觀人潮逐年減少，恐成蚊子館，應繼續作為辦公廳舍，市長盧秀燕表示，一定尊重民意，以繁榮舊城區為目標。

▲台中州廳整修後何去何從，盧秀燕表示尊重民意。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲百年古蹟台中州廳。

台中市議會今天舉行臨時會第2次會議，市議員李中、黃守達等人都關心台中州廳未來規劃。

▲台中州廳整修後何去何從，盧秀燕表示尊重民意。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲李中認為台中州廳要做為辦公廳舍。（圖／李中提供）

李中表示，市府變賣或出租一塊土地超過10年以上都須議會同意，但前市長林佳龍竟「便宜行事」，僅由一紙合作意向書，就將州廳變成國美二館，讓中央代管30年，完全沒有經議會討論，而從國美館參觀人數統計，去年就衰退46萬多人次，如果有人認為做為國美二館，就能提升觀光效益點的論點根本無法成立。

▲台中州廳整修後何去何從，盧秀燕表示尊重民意。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲黃守達認為台中州廳應做為國家美術館。（圖／黃守達提供）

李中還指出，台中正在蓋的綠美圖可以收藏藝術作品，山海屯各區的藝文中心，也都有藝文展出空間，實在不需要把台中州廳變成國美二館，而是繼續做為辦公廳舍，不要讓州廳修復後變成另一個蚊子館。

黃守達則批評，盧市府說考量地方民意，因此拒絕做為台灣近代藝術典藏中心，卻始終拿不出民意根據，最近幾個月來，有許多市民都希望州廳能成為國家級的美術館，可帶動地方發展，拯救逐漸凋零的舊城區。

盧秀燕強調，對於台中市所有市產的任何處置，市府一定尊重地方民意及市議會，讓州廳帶動地方發展，不會「私相授受」。

文化局長張大春也說，市府去年9月28日邀請地方民代、市民、學者專家開會徵詢意見，做為未來活化台中州廳決策的參考，有市議員也接獲里民反映，對於州廳無償交給文化部代管有疑慮，因此會廣徵各界意見，州廳修復工程預計2022年底完成。

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