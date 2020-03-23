4人居家檢疫趴趴走被罰100萬　蘇貞昌怒：政府不是塑膠做的！

▲行政院長蘇貞昌。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）



記者陶本和／台北報導

由於日前台北大安區抓到一起居家檢疫偷跑夜店的個案，新北也有一起從柬埔寨返國後趴趴走。對此，行政院長蘇貞昌23日透過臉書指出，目前已有4位國人「斗內」政府百萬罰金，並呼籲「政府不是塑膠做的，法律不是擺好看的」。

近日多次居家檢疫卻到處趴趴走的個案，新北市長侯友宜22日更大動作，親自率隊視察KTV、釣蝦場等室內密閉場域，更拋下重話，有一個偷跑個案，晚上離家遊樂「我們不客氣，我一定重罰，罰最高罰鍰100萬元。」

對於不遵守防疫規定的國人，蘇貞昌23日透過臉書表示，目前已經有4位國人「斗內」政府百萬罰金，但政府並不會因此感謝你，「政府不是塑膠做的、法律也不是擺好看的，為了守護全體國人的健康，我要請大家務必配合政府的檢疫措施」。

蘇貞昌說，配合政府的檢疫措施，不但有隔離補償金可以領，大家也會衷心感謝、接納你，「但若您四處亂跑，警察系統都有連線、里幹事也會給你定期關心。」

蘇貞昌再次提醒，居家檢疫期間如果違規外出，依法最高可罰100萬元，如果繳不出來就是「行政執行」，「一定嚴格執法，請國人不要懷疑政府的決心。」

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