國境第一線人員防疫裝備到位 慈濟贈防疫四寶

圖、文／慈濟基金會 林佳予

「守護台灣國境防疫第一線，全方位防疫配備正式到位」！

新型冠狀肺炎疫情持續於全球蔓延，中央流行疫情指揮中心日前宣布，自19日凌晨0時開始，所有入境臺灣者，必須實施居家檢疫14天，加上近日從海外返國人數增多，也讓在桃園國際機場第一線服務的內政部移民署國境事務大隊同仁工作量大增，慈濟基金會與大愛感恩科技，23日前往國境事務大隊進行防疫物資捐贈，提供第一線人員更完善的防護，共同守護國門安全。

「防護面罩、醫療級口罩、醫療級防護手套、消毒茶樹酒精隨身瓶」，從23日起，負責入出境證照查驗等業務的國境事務第一線移民官，防疫配備全到位。

請繼續往下閱讀...

內政部移民署國境事務大隊副大隊長孫圖華表示，目前各國都是三級的旅遊警示，舉凡在機場的入、出境的人員，都是由國境事務大隊同仁負責，疫情嚴峻，第一線同仁的防護更加重要，感恩慈濟基金會及大愛感恩科技捐贈的防疫物資，希望同仁善用物資，守好這一道防線。

大愛感恩科技總經理李鼎銘：多功能防護面罩目前尚未上市，值此時刻，捐贈這些防護面罩，希望提供第一線人員在執行民眾入、出境服務時，能更加的安心。

慈濟基金會表示，日前捐贈口罩後，進行現地場勘，發現國境事務大隊在防疫物資方面仍有欠缺，才促成此次捐贈，這兩次捐贈的物資，也將防疫四寶—口罩、面罩、酒精、手套備齊，讓國境事務大隊同仁能更安心守護國門。

大愛感恩廖惠玲設計師針對多功能防護面罩補充說明，搭配的太陽眼鏡是已經有流通的產品，歷經一個半月研發，產出了防護面板，原本的面板高度較低，此次新增到額頭的高度，能加強防護。