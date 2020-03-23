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疫情打亂計畫！廣東省商務廳：第127屆「廣交會」確定會延期舉辦

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▲▼武漢肺炎,北京地鐵站。（圖／達志影像／美聯社）

▲「中國進出口商品交易會」確定延期。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱茀濱／綜合報導

考慮到全球新冠肺炎疫情發展的情勢，原訂於4月15日舉辦的中國進出口商品交易會（廣交會）確定延期，廣東省商務廳副廳長馬樺強調，接下來廣東會綜合評估疫情形勢，向國家有關部門提出建議。

綜合陸媒報導，廣交會是中國對外貿易和對外開放的重要平台，被稱為中國外貿的「風向標」和「晴雨表」。但今年受到新冠肺炎疫情的影響，廣東省人民政府新聞辦公室今（23）日舉行的新聞發布會上，馬樺稱，由於境外疫情輸入風險較高，因此第127屆春季「廣交會確定不會在4月15日如期舉辦」。此外，他強調會評估相關情勢，再向有關部門提出建議。

據了解，除了廣交會延後，中國因新冠肺炎疫情影響而取消或改期的活動，還包括中共政權年度大事「全國兩會」及博鰲亞洲論壇年會。根據統計，2到3月之間，中國共有超過400場大型展覽、論壇活動，因新冠肺炎疫情影響而取消或延期。

新冠肺炎疫情在中國境內趨緩，近日大多來自境外移入的案例，而為了加強管理，廣州市新冠病毒肺炎疫情防控指揮部22日公布，「廣州市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部關於繼續做好疫情防控工作的通告（第6號）」規定，所有從境外到廣州人員，一律進行核酸檢測，並實施14天隔離觀察，即日起實施。

 

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