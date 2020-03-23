環保署員工遊埃及未報備！確診前「沒症狀、發燒」署內暫不啟動異地辦公

記者許展溢／台北報導

環保署今（23日）證實有員工參加埃及團確診新冠肺炎，署長長子敬說明，個案是昨天下午才確診，該名員工出國前是用「國內休假」，不知道個案要出國。另外，直到確診前，這名同仁都沒有發燒及症狀，目前屬於輕症，有4名員工居家隔離，因風險評估現階段還不到啟動異地或分組辦公。

▲環保署長張子敬未戴口罩備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

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張子敬今到立院衛環委員會備詢，說明確診個案的確是署裡的基層員工，3月4日到3月12日參加埃及團，12日回來後有進辦公室上班，15日埃及團有人確診後，員工也被通知要隔離，上班天數只有13日一天，16日立刻調查這名員工曾接觸過的4名同事，目前都在居家隔離中。

▲▼立法院環保署備詢因環署職員確診討論是否散會。（圖／記者許展溢攝）

張子敬表示，同仁一直到確診前都沒有症狀和發燒，醫生判斷是輕症，個案工作性質很單純，是基層員工，工作環境不會接觸到進出洽公的民眾，和其他員工也沒什麼太多接觸，自己辦公是在5樓，也沒有接觸到。至於員工請那麼多假出國署內知不知道？張子敬說，同仁是請國內休假，沒註明要出國，回台後才知道。是否會有懲處？張子敬強調，等事情告一段落，看該怎樣就會處理，由於當時並沒有埃及旅遊警示，相關責任會查清楚。另外，張子敬指出，因風險評估還好，目前環署還不會啟動異地辦工跟分組，另外也要看指揮中心建議。

疾管署到場表示，昨天接獲指示到確診個案職場做風險評估，評估結果個案跟其他同仁互動少，不會跟其他樓層少，個案也有適當防護，加上也不是發病狀況，跟職場同事都不算是密切接觸者，職場上做一些加強風險評估，結果是「風險低」，環署防治措施適當。