　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

環保署員工遊埃及未報備！確診前「沒症狀、發燒」署內暫不啟動異地辦公

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者許展溢／台北報導

環保署今（23日）證實有員工參加埃及團確診新冠肺炎，署長長子敬說明，個案是昨天下午才確診，該名員工出國前是用「國內休假」，不知道個案要出國。另外，直到確診前，這名同仁都沒有發燒及症狀，目前屬於輕症，有4名員工居家隔離，因風險評估現階段還不到啟動異地或分組辦公。

▲▼立法院社福衛環委員會 環保署長張子敬未戴口罩 備詢官員換梅花座位 立委陳瑩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲環保署長張子敬未戴口罩備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

請繼續往下閱讀...

張子敬今到立院衛環委員會備詢，說明確診個案的確是署裡的基層員工，3月4日到3月12日參加埃及團，12日回來後有進辦公室上班，15日埃及團有人確診後，員工也被通知要隔離，上班天數只有13日一天，16日立刻調查這名員工曾接觸過的4名同事，目前都在居家隔離中。

▲▼立法院環保署備詢。（圖／記者許展溢攝）

▲▼立法院環保署備詢因環署職員確診討論是否散會。（圖／記者許展溢攝）

▲▼立法院環保署備詢。（圖／記者許展溢攝）

張子敬表示，同仁一直到確診前都沒有症狀和發燒，醫生判斷是輕症，個案工作性質很單純，是基層員工，工作環境不會接觸到進出洽公的民眾，和其他員工也沒什麼太多接觸，自己辦公是在5樓，也沒有接觸到。至於員工請那麼多假出國署內知不知道？張子敬說，同仁是請國內休假，沒註明要出國，回台後才知道。是否會有懲處？張子敬強調，等事情告一段落，看該怎樣就會處理，由於當時並沒有埃及旅遊警示，相關責任會查清楚。另外，張子敬指出，因風險評估還好，目前環署還不會啟動異地辦工跟分組，另外也要看指揮中心建議。

疾管署到場表示，昨天接獲指示到確診個案職場做風險評估，評估結果個案跟其他同仁互動少，不會跟其他樓層少，個案也有適當防護，加上也不是發病狀況，跟職場同事都不算是密切接觸者，職場上做一些加強風險評估，結果是「風險低」，環署防治措施適當。

ET快訊
劉真被曝去年10月就有狀況！苦撐N月…辛龍「一度沒進醫院」真
劉真22日22時22分病逝　禮儀師驚「數字都22」：也許是她
劉真榮總搏命45天血淚史！對外稱「只是健康檢查」..裝葉克膜
北榮：劉真22日晚間22時22分過世　開顱減壓未見起色
辛龍「手寫信送走劉真」　悲痛感謝醫院努力
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中華郵政暫停收寄發102國航空郵件　「義大利、瑞士等都在內」

桃園女求外送哥代墊餐費並「主動留Line」　他隔日嘆人心醜陋...硬起來喊告

「我上週就說劉真靈魂已脫離1/3」　鄉民怒譙命理師沈嶸：不要再消費人家了

咖啡廳群聚恐成防疫破口！台大：人跟人間距從1公尺拉到2公尺

傳15航班載到確診個案「幾乎天天有」　華航：相關問題無法回覆

疫情狂燒「外配媽取消飛娘家」等不到外公最後一面！他心疼一比…氣炸了

快訊／Line當機了！中華電信用戶受影響　PTT淚喊：訊息傳不出去啊

影／吳斯懷改口：共機繞台「持續性當然是挑釁」　

張上淳家世背景曝光「全家台大醫」　網揭超關鍵因素：太強大

18萬人預購口罩沒繳費！網實算出「21天流程」…揭關鍵原因：忘記也合理

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

吳斯懷稱共機繞台「不算挑釁」　謝國樑開砲：盡早離開立法院

張上淳兒出國「發FB炫耀」挫醫士氣 陳時中認沒有違反規定：問題不大

耳朵福利！小宇開直播「根本演唱會」　蕭敬騰線上點歌..「你會害我被罵XDD」

「大陸製造」產品有新冠病毒？耿爽：說這話的別戴陸製口罩！

池錫辰做PPT！趙炳圭救援「像在教爺爺」　想要存照片..劉在錫擺出手勢：秋醬～

中華郵政暫停收寄發102國航空郵件　「義大利、瑞士等都在內」

桃園女求外送哥代墊餐費並「主動留Line」　他隔日嘆人心醜陋...硬起來喊告

「我上週就說劉真靈魂已脫離1/3」　鄉民怒譙命理師沈嶸：不要再消費人家了

咖啡廳群聚恐成防疫破口！台大：人跟人間距從1公尺拉到2公尺

傳15航班載到確診個案「幾乎天天有」　華航：相關問題無法回覆

疫情狂燒「外配媽取消飛娘家」等不到外公最後一面！他心疼一比…氣炸了

快訊／Line當機了！中華電信用戶受影響　PTT淚喊：訊息傳不出去啊

影／吳斯懷改口：共機繞台「持續性當然是挑釁」　

張上淳家世背景曝光「全家台大醫」　網揭超關鍵因素：太強大

18萬人預購口罩沒繳費！網實算出「21天流程」…揭關鍵原因：忘記也合理

中華郵政暫停收寄發102國航空郵件　「義大利、瑞士等都在內」

短裙妹喝鏘搭小黃趕攤　「皮包沒錢」跳車挨告...說了3個字被起訴

Lisa、楊丞琳都愛小喇叭牛仔褲！選對版型超顯瘦　嬌小女也能拉高九頭身

桃園女求外送哥代墊餐費並「主動留Line」　他隔日嘆人心醜陋...硬起來喊告

加拿大總理首提「參考台灣作法」！　追蹤疾病傳播

辛龍結婚6年承諾「隨時都找得到我」　劉真生前曝尪私下貼心舉動：他都沒變過

不斷更新／大馬11人染疫病逝　敘利亞爆首例「20多歲女性確診」

「我上週就說劉真靈魂已脫離1/3」　鄉民怒譙命理師沈嶸：不要再消費人家了

亞馬遜傳歐洲5名員工確診！　義大利和法國官網暫停接收非必要商品訂單

雲林幼兒園旁空地大量棧板突起火　　黑煙直竄雲霄學童緊急疏散

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

生活熱門新聞

「紐約－台北－武漢」　上千陸生想來台灣轉機：求求了

全台169例分布曝光：雙北各43　7縣市維持0確診

Line當機了！中華電信用戶受影響

明高溫「暴跌10°C」地區曝

爆最新威脅！　陳時中揭「3本土個案」感染源不明

搶救46天！劉真傳病逝享年44歲　北榮回應了

兒出國父被罵…「醫師中肯文」1.2萬人讚爆！

阿聯酋航空3/25起停飛大部分客運航班

又一縣市破蛋！　全台153例分布曝光：雙北各40最多

即／4人群聚感染　中研院晚間回應了

環保署員工遊埃及確診！

奎寧可治新冠肺炎？陳時中：若有效台灣能生產

張上淳出國兒道歉　周玉蔻力挺

逢甲宿舍變身「北歐風豪宅」！六星級裝潢曝

更多熱門

相關新聞

封城悶壞！奴才奇想「空拍機遛狗」

封城悶壞！奴才奇想「空拍機遛狗」

新冠肺炎疫情蔓延全球，許多人被要求居家隔離減少病毒傳播，而賽普勒斯利馬索爾區(Limassol, Cyprus)就有飼主突發奇想，用「空拍機」遛狗，影片頓時在網路上瘋傳，許多人對於空拍機的創新用法感到不可思議。

防堵疫情破口　桃園3家夜店宣布停業14天

防堵疫情破口　桃園3家夜店宣布停業14天

加拿大拒參加奧運　暴龍記者讚負責

加拿大拒參加奧運　暴龍記者讚負責

8成企業聘僱成本因疫情增加　104供企業線上打卡系統

8成企業聘僱成本因疫情增加　104供企業線上打卡系統

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19台灣防疫中央流行疫情指揮中心環保署埃及

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／劉真等不到心臟病逝！　享年44歲

劉真撒手留4歲女兒⋯住院前寫下最後祝福

KTV臨檢！侯友宜：偷跑我一定重罰100萬

「紐約－台北－武漢」　上千陸生想來台灣轉機：求求了

辛龍、劉真「8年甜蜜約定」失守！

辛龍「手寫信送走劉真」

辛龍「換不回劉真生命」崩潰

南韓「N號房事件」74少女淪性奴

武漢出現多名無症狀感染者　0確診原因曝

口罩飆漲一片萬元　西班牙衛生部長哽咽

全台169例分布曝光：雙北各43　7縣市維持0確診

Line當機了！中華電信用戶受影響

明高溫「暴跌10°C」地區曝

台中工廠惡火奪3命　老闆悲率員工上香

韓流退燒　「挺韓主播」王又正下場曝光

更多

最夯影音

更多
林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷
Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面