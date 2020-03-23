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18萬人預購口罩沒繳費！網實算出「21天流程」…揭關鍵原因：忘記也合理

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▲▼「口罩實名制2.0」需至超商領取口罩。（圖／業者提供）

▲從開放預購到領取最後一天，共經歷21天。（圖／業者提供）

記者黃可昀／綜合報導

口罩2.0首波預購達117.8萬人，其中有18萬人尚未繳費。一名網友分析了此現象，有可能是因為「時程拉太長」，從預購到領取口罩得經歷21天，在這過程中如果沒簡訊通知，很容易就會忘記繳費期限。

原PO在PTT表示，這是口罩2.0第一次試跑，所以整個流程會花費比較多時間，這次預購口罩的民眾在3月26日至4月1日的期間內可領取，付款期限則是3月19日至3月21日，從一開始的3月12日開放預購來計算，「預購時間7天 + 3天繳費 + 等待4天 + 領取口罩7天 = 21天」，整個流程整整3周，「時間拉這麼長，中間沒有簡訊通知的話，忘記也是情理之中。」

請繼續往下閱讀...

▲▼「口罩實名制2.0」3月12日起試營運線上預購。（圖／指揮中心提供）

▲不會簡訊通知繳費，只會以電子郵件形式提醒。（圖／指揮中心提供）

中央健康健保署曾表示，民眾必須留意電子郵件通知，政府並不會透過簡訊或其他方式提醒大家繳費，若逾期就拿不到口罩，得參加3月25日開放的第二波預購，並於4月2日當周開放領取。

不少來不及繳費的網友在底下留言，「我也沒收到簡訊，沒去看信箱很容易忘記」、「通知繳費是用mail，之後領口罩是用簡訊傳序號」、「原來沒簡訊通知，看來我沒收信，也過了繳費期間了」、「沒簡訊沒email，看到朋友貼文才想到」、「要隔幾天才能繳費，時間又只有3天」。

社區防疫組副組長莊人祥提醒，為了避免民眾沒取貨的情形，所以不採用貨到付款的方式，預購如果沒在期限內繳費就視同放棄，訂單會被自動取消，預計接下來每周都會執行口罩預購，屆時會縮短流程時間，民眾就比較不容易忘記繳費，也能更熟悉預購程序。

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