「別再有人扯後腿！一直在船上打洞」　醫：不管是藍綠黃白，大家都台灣人

▲陳時中每天親自召開記者會報告疫情。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

面對新冠肺炎疫情，台大名醫施景中貼出中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中登上日本《NHK》的畫面。他表示，請不要再有人扯後腿了，「如果一群人在努力把船平安駛離險境，請協力一起划槳，不要再想一直要在船上打洞。」

台灣新冠肺炎22日新增16例確診，其中13例境外移入、3例本土；目前共累計169例，分別為133例境外移入及36例本土。指揮中心22日表示，疫情已造成全球大流行，且境外移入個案持續攀升，為避免疫情透過航空運輸傳播，自24日0時起至4月7日，我國全面禁止旅客登機來台轉機，以減少人口跨境流動與降低疾病傳播風險。

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▼陳時中耐心回答記者的提問。（圖／記者李毓康攝）

施景中22日在臉書發文，貼出一名台籍日本醫師分享陳時中再度登上日本NHK專題報導，陳受訪時說，「抗疫成功的關鍵，就是讓全體國民心情團結一致，對抗病毒全球大流行的恐慌。」

施景中表示，「是的，請不要再有人扯後腿了。這時候，不管是藍是綠是黃是白，大家都是台灣人。如果一群人在努力把船平安駛離險境，請協力一起划槳，不要再想一直要在船上打洞。」