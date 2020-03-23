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奧地利「夢想小村」變噩夢　滑雪勝地隱匿疫情害慘挪威

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實習記者曾筠淇／綜合報導

奧地利提洛爾州（Tirol）蘭德克縣（Bezirk Landeck）的伊施格爾（Ischgl）村有「白色冬季夢想」（white winter’s dream）的美名，不過隨著近期疫情擴散，遊客恐怕認為這個小鎮已淪為一場「噩夢」。伊施格爾有數百起確診病例，批評家踢爆，提洛爾州官員當時曾擔心當地企業會受疫情影響，因此拒絕採取行動。

據《政客》（Politico）報導，當奧地利官員意識到疫情的嚴重程度時，挪威斯堪地那維亞半島（Skandinavia）衛生當局追蹤到，奧地利的伊施格爾竟有數百起病例，且單就挪威而言，有近40%的確診比例來自奧地利，因此他們認為，奧地利和德國的病例都與伊施格爾有關。

▲奧地利滑雪場。（圖／翻攝自Google map）

▲伊施格爾。（圖／翻攝自Google map）

奧地利總理塞巴斯蒂安.庫爾茨（Sebastian Kurz）積極應對新冠肺炎，受到國內外的高度讚揚，不過卻有批評家踢爆，維也納上週的政策轉變，其實只是因為意識到提洛爾州的局勢有可怕轉變才發生的。其他國家早在先前就對伊施格爾的問題發出警告，但提洛爾州的官員擔心這會對當地企業造成負面影響，因此拒絕採取行動，因為當地經濟大多仰賴旅遊業。

▲Austrian Chancellor Sebastian Kurz at Downing Street in London奧地利總理庫爾茨。（圖／路透）

▲奧地利總理塞巴斯蒂安.庫爾茨。（圖／路透）

不過也有奧地利的官員現身說法，當他們一意識到疫情的嚴重性，就盡了一切努力來防堵疫情。提洛爾州的高級政客哈德.蒂爾格（Bernhard Tilg）表示，「我認為提洛爾州當局採取了應有的行動，雖然外國媒體好像認為病毒起源於伊施格爾，但事實並非如此。」  

此外，伊施格爾的官方網站也有發出聲明表示，他們目前致力於做所有正確的事情，目前疫情形同一場巨大挑戰，且沒有可用的全球經驗數據，「我們所有人都必須努力克服這種病毒，逐漸變得健康，並保持健康。」

據悉，「伊施格爾」的臉書在14日也有寫道，外國客人必須攜帶賓客出境單及回途旅程的資訊，奧地利的客人及滑雪場的員工則不允許離開，需要檢疫14天。

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