未推出先轟動！台東開辦免費到宅育兒指導　6個月內產婦可申請

▲▼啟動儀式現場講解嬰兒洗澡流程，包括洗澡前的準備、洗澡時應注意事項、寶寶臍帶的護理及包尿布技巧。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

「妳生孩子，縣府幫妳輕鬆坐月子」為給生產後6個月內的媽媽及寶寶有更好的照護，臺東縣開辦免費到宅育兒指導服務，內容有提供嬰幼兒照顧技巧指導及陪同就醫、回診等服務，並於21日舉行啟動儀式，未推先轟動，已引起地方普遍稱讚，縣長饒慶鈴表示，除了到宅育兒服務，縣府未來將持續規劃更多元照顧服務，讓新手產婦坐月子不再手忙腳亂。

剛出生軟趴趴的，很怕幫寶寶洗澡喔？寶寶喝奶，好難餵喔？小孩一直吵，都不能好好休息？都是照顧新生兒的甜蜜負擔，也是困擾。在各界苦思獎勵生育政策之際，饒慶鈴看見新生兒照顧的重要性，更看見新手媽媽在照顧新生兒上的無力感，特別指示向中央爭取經費，縣府民政處經多次審查，終於獲得花東基金補助4年1,136萬元支持，開辦「免費到宅育兒指導服務」。

今天的啟動儀式於上午10點在台東客家學堂辦理，現場由台東縣褓姆職業工會理事長藍春怡講解嬰兒洗澡流程，包括洗澡前的準備、洗澡時應注意事項、寶寶臍帶的護理、包尿布技巧說明，同時也邀請剛喜迎寶寶僅1個多月的越南籍新住民媽媽謝喜雲作產婦接受服務後之分享，現場有許多包括縣議員、張市長等貴賓致詞肯定及讚賞縣府的政策，也感概生太早了，引起現場一陣笑聲。

饒慶鈴表示，今年度開辦的「育兒指導到宅服務專案」是她競選縣長時所提出的政見之一，在上任之後，即指示縣府民政處主動、積極的向中央提出計畫、爭取補助，目前畫分為兩個面向，一個是育兒指導到宅服務，也就是今年度首先開辦的部分，另一個是產後媽媽月子餐的服務，將會在明年開始實施。

今年開辦的「育兒指導到宅服務專案」，服務對象為設籍本縣之產婦，只要您或配偶之一方於新生兒出生當日已設籍本縣，並實際居住在本縣者，於生產後6個月內，於生產離院後，即可申請8小時的到宅服務，全程免費；服務的內容包括育兒指導、幫嬰兒洗澡及餵食，服務人員也會協助產婦做簡單的家務打掃，如果產婦需要回診、就醫，服務人員也可以陪同。這對於許多無法負擔月嫂費用的家庭來說，可以有安心喘息的機會。



為了解決媽媽的困擾，結合縣內月嫂、醫護及保母人員，採一對一到宅服務方式，開辦免費到宅育兒指導服務，解決寶寶照護上的問題，讓媽媽們能更輕鬆的坐月子，目前委請臺東縣褓姆職業工會協助，有需要者即日起可逕電洽089-331855提出申請。



饒慶鈴表示，雖然近期受新型冠狀病毒影響，但請媽媽們放心，我們的服務人員都有受專業的衛生訓練，服務時也會實施必要的防護措施，一定會給寶寶最好的安全防護。

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