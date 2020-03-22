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市府攜手世界展望會關懷兒童與弱勢　黃偉哲宣導防疫麵麵俱到

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▲台南市長黃偉哲等人出席台灣世界展望會「2020國內營養扶助、疫起守護兒童健康」活動，化身「防疫小哲叔叔」向現場小朋友宣導正確防疫觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲等人出席台灣世界展望會「2020國內營養扶助、疫起守護兒童健康」活動，化身「防疫小哲叔叔」向現場小朋友宣導正確防疫觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲22日下午前往安平古堡，出席台灣世界展望會「2020國內營養扶助、疫起守護兒童健康」活動，化身「防疫小哲叔叔」向現場小朋友宣導正確防疫觀念，期透過有趣的活動讓大小朋友了解防疫的重要性。

黃偉哲也肯定台灣世界展望會長期以來和市府合作，共同關注經濟弱勢家庭的兒童，給予充分的協助。

▲台南市長黃偉哲等人出席台灣世界展望會「2020國內營養扶助、疫起守護兒童健康」活動，化身「防疫小哲叔叔」向現場小朋友宣導正確防疫觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，因為新冠肺炎疫情的持續延燒，民眾為了防疫都盡量避免外出，長時間待在家都悶壞了，因此，藉著台南風和日麗的好天氣，舉辦一些適當的戶外活動，讓大家到戶外透氣走走舒壓，對於人體的身心健康都有幫助。

向來與市民親近的黃偉哲市長，今日面對一群小朋友，化身「防疫小哲叔叔」與現場受扶助之弱勢家庭孩童進行「防疫百分百-防疫小知識」有獎徵答，市議員蔡筱薇和呂維胤亦化身「蔡解接」和「呂葛格」一同出席參加。同時，身為南波萬吃貨的黃偉哲市長也不忘再次提醒大家，台南有好麵，何必搶泡麵？當場就以台南好麵作為獎品，希望民眾防疫買糧也要吃得健康。▲台南市長黃偉哲等人出席台灣世界展望會「2020國內營養扶助、疫起守護兒童健康」活動，化身「防疫小哲叔叔」向現場小朋友宣導正確防疫觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長肯定台灣世界展望會長期關注台南經濟弱勢家庭的兒童，透過社工員每個月的個案深度追蹤、發放營養品物資及供應餐食等服務，每年照顧超過120位弱勢家庭兒童，讓這些因為家庭功能不全，父母忙於生計無暇照顧的兒童們，能夠遠離三餐不定、營養不均而影響成長發育的困境。

社會局表示，黃偉哲市長施政向來以照顧弱勢為優先，台南市政府與民間團體攜手合作，持續提供弱勢家庭關懷，並守護弱勢家庭兒童們身心健康和均衡發展，相信台南市未來的主人翁們，在公私協力的共同幫助之下成長茁壯，讓每個孩子都有一個美好的未來，成就溫暖友善的幸福大台南。

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