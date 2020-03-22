清明E化線上祭拜　台南市環保局：市民防疫安心

▲今年遭逢新冠肺炎疫情嚴峻影響，台南市環保局建議民眾亦可以考慮以線上祭拜的方式追思先祖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

每年清明節是民眾祭祀祖先、緬懷先人的傳統節日，但今年遭逢新冠肺炎疫情嚴峻，台南市已發布因應防疫作為，環保局建議民眾亦可以考慮以線上祭拜的方式追思先祖。

黃偉哲市長表示，今年清明節屬連續假期，預期會湧現大量掃墓祭祖人潮，但為防範人潮群聚而引發新冠肺炎傳染的可能性，呼籲市民可以使用「線上參拜」（詳見台南市殯葬資訊服務網https://mort.tainan.gov.tw），在家不出門即可對先人進行緬懷，誠心祭拜不染疫，先人樂見又安心。

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環保局長謝世傑說明，呼籲市民們全力配合防疫，今年暫緩到納骨塔或公墓進行祭拜，但如果擔心先人收不到紙錢功德金，可透過家裡附近的全家Famiport、萊爾富Life-ET及OK便利商店OK-GO等機器，響應「台南市以功代金」，將購買紙錢的金錢化作公益用途，讓先人享受功德馨香的同時，減少空氣污染澤蔭子孫。

環保局表示根據統計2019年以功代金共計346餘萬元，其中清明期間的金額近175萬，約佔50％；另外自2011年起到2019年9年以功代金金額已破1500萬，可見民眾已逐漸接受祭祖又可作愛心的方式，一舉兩得，未來歡迎民眾繼續踴躍響應。

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