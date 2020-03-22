花蓮檢察長上任先防疫　俞秀端：違反防疫涉刑責嚴懲重罰

▲新任地方檢察署檢察長俞秀端（左）拜會縣長徐榛蔚，針對法治教育宣導及新冠肺炎防疫等議題達成高度共識。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣新任地方檢察署檢察長俞秀端19日拜會花蓮縣長徐榛蔚，雙方針對花蓮地方法治教育宣導、法律諮詢以及新冠肺炎防疫等議題進行討論，並達成高度共識，期許未來透過法治宣導講座，用更簡單的方式達到宣傳效果，並減輕縣內重大意外傷害事故的發生。

2005年曾獲十大傑出青年的新任地方檢察署檢察長俞秀端，不僅是司法官訓練所35期中第一位被派任檢察長的檢察官，期別也是檢察長中最資淺的。秉持發揮司法正義、捍衛社會公平的俞秀端檢察長表示，現正值新冠肺炎防疫期間，未來將與縣府團隊密切合作，對於違反防疫規定者若涉及刑責，會速偵速結，嚴懲重罰，避免造成社會混亂與人民的不安；另未來也將規劃法治宣導講座，用更貼近人民的方式與人民對話，達到最佳的宣導效益，以符人民的需求與社會的期許。

▲俞秀端表示，違反防疫規定者若涉及刑責，會速偵速結，嚴懲重罰。

徐榛蔚表示，很高興優秀傑出的俞秀端檢察長榮升來到花蓮任職，相信將為花蓮帶來另一番嶄新的氣象；也希望俞檢察長利用時間到處走走看看，適應花蓮的環境，更深入了解花蓮多元的文化；未來相關防疫需求及各警政政策，還需俞檢察長多加費心、協助宣導。

政風處長何定偉也提到，校園法治教育宣導已全面電子化，政風處也結合原住民部落文健站、新住民文健站以及各教會據點舉辦法治教育宣導講座。

徐榛蔚特別強調，未來相關法治宣導講座需更深入村落部落，強化人民法治觀念，讓法治觀念在人民的心中牢固的樹立起來。

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