新冠疫苗人體試驗「要抽7次血」　陸志願者曝「營養金」價碼

▲朱傲冰接種疫苗。（圖／翻攝澎湃新聞，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸新冠肺炎疫苗已進入人體試驗階段，參與試驗的志願者朱傲冰近日在網路上分享接種前後的心得，他透露，接種前曾有過內心掙扎，但仍覺得應該挺身而出，於是就報了名，接種至今已經4天，身體沒有出現異常，感覺良好，試驗期間總共要抽7次血，每次能得到800元（約3400元新台幣）的營養費，總共5600元（約24000元新台幣）。

朱傲冰是湖北工業大學的大一學生，也是一名退伍軍人，他表示，自己3月16日從微信群組中看到招募新冠疫苗臨床研究志願者的消息，曾有過內心掙扎，但因為出身軍人世家，同時又是退伍軍人，覺得應該挺身而出，就毅然報名了。

朱傲冰提到，他一直覺得，即便是退伍了，身上的軍人責任依舊還在，「我終於能夠為我所住的地方、我的國家做一點事情了，我的父親是一名武漢的人民警察，堅守在抗疫一線，他也很支持我的決定。」

▼隔離場所提供的餐點。

報名後的兩天，朱傲冰收到專家組醫生的聯繫，立即收拾了東西，前往前往武漢疾控中心進行了嚴格的體檢，包括抽血、檢測抗體等一系列的項目，「我在3月19日早上收到了體檢合格的通知，並在當天中午和十幾名志願者一起，接種了新冠病毒疫苗，接種的過程就幾十秒，很快，跟普通打疫苗一樣」

朱傲冰接種至今已經是第4天，他表示，目前感覺很好，身體沒有出現異常，有聽說其他志願者出現低燒，但好像很快就消失了，沒有太多不適。此外，也有志願者透露，在接種隔天出現頭暈、肌肉痠痛、精神不濟等反應。

朱傲冰目前居住在武漢空勤療養院，正在配合進行14天的隔離觀察，他指出，現在住的單人間環境挺好的，療養院提供了專門的營養餐食，醫生每天也會進行常規的身體檢查，「參與試驗總共要抽7次血，每一次能獲得800元的營養費，總共是5600元的補助。」

朱傲冰還說，自己喜歡拍照，在部隊的時候曾是一名戰地攝影師，在療養院的這段時間裡，將每天發一個影片，跟大家分享他的隔離生活，也想將有關疫苗研發的正能量消息傳遞出去，「畢竟這是多少醫護人員用心血和生命換來的成果。」