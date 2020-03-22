日確診天天上升　東京上野恩賜公園「照樣塞爆賞櫻」人頭竄動藏擴散危機！

▲日本上野公園櫻花相當出名，卻未受新冠肺炎影響照樣塞爆。（圖／資料照／記者陳涵茵攝）

文／中央社

（中央社記者楊明珠東京22日專電）日本東京上野恩賜公園櫻花怒放，受到新冠肺炎疫情影響，賞櫻客雖減，但最近3天連假，湧入的遊客超乎預期。有穿和服盛裝來賞櫻的遊客說：「日本人就是愛賞櫻。」

2019年冠狀病毒疾病疫情在全球迅速蔓延，日本政府為防止疫情擴大，2月底籲請民眾最好不要辦大型文化、體育活動，東京都政府3月中旬宣布旗下管理的公園或河川等，包括上野恩賜公園、代代木公園、隅田川河畔等82處，請民眾不要辦賞櫻宴。

20日是日本國定假日春分節，至22日週日有3天連假，大批賞櫻客湧入上野恩賜公園。公園約有1200株櫻花，每年約有358萬名遊客。

今年受到2019冠狀病毒疾病疫情影響，外籍觀光客銳減，加上不能辦賞櫻宴，熱鬧氣氛不如往年。另一個與往年較不同之處是戴口罩的賞櫻客相當多。

21日在上野恩賜公園可看到女子穿著傳統和服，是參加大學畢業典禮後來賞花的。帝京大學一群畢業生中一名女子表示，今年受到新型冠狀病毒疫情影響，畢業典禮規模縮小。另一名女子說，原本擔心畢業典禮會取消，還好順利舉行。

與婆婆、丈夫一同來上野恩賜公園賞櫻的味波女士對中央社說：「日本人就是愛賞櫻，櫻花開得正美，可讓人心情轉換一下，所以我與家人一同來賞櫻。」

問到對新型冠狀病毒疫情的看法時，味波說：「政府呼籲民眾要勤洗手、盡量不要到密閉空間等，日本人會團結抗疫的。我認為在這裡賞一下櫻花，應該沒問題吧。」

上野恩賜公園內，遊客雖不能辦賞櫻宴，但可看到許多遊客邊喝啤酒邊賞櫻。公園周邊的許多居酒屋，有的餐桌椅延伸到戶外，可看到許多人聚在一起大吃大喝。被記者問到「不畏疫情」嗎，一名手拿大杯生啤酒杯的年輕男子答說：「我很強，沒問題。」

東京的目黑川沿岸4公里的小徑種有約800株染井吉野櫻，近年來每年櫻花季湧入的遊客逾300萬人，可看到櫻花妹手持櫻花香檳邊喝邊賞櫻、打卡。

今年受疫情影響，商圈取消「中目黑櫻花季」，不掛櫻花樹上的燈飾，夜間不施以光雕。上一次如此落寞的賞櫻氣氛是2011年日本311大地震後。不過，3月20日晚上住在當地的田中先生笑著說：「遊客少對當地居民反而好，可靜靜地賞櫻。」