中研院爆4人群聚感染！同研究室「15人居家隔離、25人採檢中」

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者黃國霖攝）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（22日）公布國內新增16例新冠肺炎病例，確診總數達到169人。指揮中心表示，其中案124本土案例，原本找不到源頭，現在確認是他的指導老師到美國，來台參加會議確診，一起開會有4人。目前同個研究室有15位居家隔離、25位採檢中。

指揮官陳時中說，這1位博士研究員，本來是列為本土案例（案124)，找不到源頭，現在確認是他的指導老師（案160)曾到美國參加會議，14日因頭痛就醫，20日才被匡列為案124接觸者，老師於今日確診為案160，在這之前曾在中研院內與其他3名研究生一起開會，除案124之外，另外2個研究人員一個是德國籍，一個奧地利籍，皆在本土感染。陳時中表示，「我們推測是這名老師在美國先感染，回來後傳染給一起開會的人，共4人。」等於老師一人傳染感染3人，是首宗出現在中研院內的群聚感染。

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案160、168及案169為案124之接觸者，案160曾於3月1日至10日赴美國工作，返台後14日因頭痛至診所就醫，20日被匡列為案124之接觸者後經衛生單位採檢，於今日確診。指揮中心社區防疫組副組長莊人祥進一步說明，案160就醫後就開始沒去上班，但11日至13日還是有去，也因有旅遊史，造成同時間另外3位也確診，主要病例是學生先確診。

至於該場會議中是否有更多人？莊人祥說，這是內部會議，也只有這4個人。而可能接觸者，莊人祥表示，目前跟他們同個研究室的有15位正在居家隔離，有25位則是採檢中。另外，案124是否會有校園群聚或到學校授課？陳時中強調，案124都是做研究，沒有在學校上課。