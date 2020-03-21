山上花園水道博物館藝術沙坑設置被不當使用　山上國小公民教育

▲台南市山上花園水道博物館藝術沙坑設置以來，部分遊客不當使用，山上國小發想出教學課程，透過實地觀察尋找可能解決方法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市山上花園水道博物館藝術沙坑設置以來，因部分遊客不當使用，包括沙坑沙量減少，鵝卵石鋪面裸露，人偶像被攀爬等事件，影響民眾使用權利引起關注，位於博物館附近的山上國小，為此發想出教學課程，經過室內教學後，21日前往博物館現場教學，透過實地觀察發想，尋找可能的解決方法。

山上國小教導主任田雅芳指出，最近媒體披露包括水道博物館沙坑、河樂廣場等開放空間，因為人為不當使用，造成毀損，其中水道就位於學校附近，正好結合國語文、環境教育，以及公民教育議題，發展課程。

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活動以四年級20幾位同學為基礎，先在課堂上學習沙坑沙子材質及注意事項後，前往博物館從實地觀察，到發現問題，想出解決方式，小朋友觀察後發現，沙坑外圍的鵝卵石還有沙坑的沙變得很少，經過搜尋，發現不少沙被拋擲到沙坑外，甚至掉落到人偶的身上。

同學也發現，雖然現場有設置告示，但可能因為民眾不注意，也有可能是沒有理會告示，才會出現這個問題，而裸露的鋪面不但有礙觀瞻，也可能對設備造成損壞，在師長帶領下，大家也一起動手，協助恢復沙坑原貌。

田雅芳表示，學校與博物館有地緣之便，這是第一次合作，日後也會考慮規劃環境、文化甚至導覽等相關課程，發展成為校本課程，讓學生能夠更了解自己家鄉。

經彙整學生提出方案：1、宣導使用規則（尤其是不要倒水），使用加大圖示、中英雙語標示，還可定時用廣播等聲音的方式提醒（中英台客語），照顧到所有族群，達到大家都清楚知道。2、假日可以請學生當志工來沙坑服務和清潔。3、外圍不要鋪石頭，改成草地或地磚之類的，可以降低把石頭丟進去沙坑的機會。4、沙坑上面拉網子，減少葉子掉到沙坑內。

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