跟天公借膽！白髮男吃便當混進廟宇縱火　網PO照片籲協尋罵：太歲頭上動土

▲21日上午有名白髮男佯吃便當混入木柵聖尊廟縱火。（圖／翻攝臉書社團）

記者張君豪／台北報導

21日上午11點左右，位於台北市文山區木柵路4段的聖尊廟後方走廊突然冒出大火，所幸廟方人員機警察覺自行撲滅火勢，熱心里民也到場關切，轄區文山一警分局萬芳所警員獲報到場處理；經警方調閱廟裡監視器發現是一名身穿白色條紋POLO衫、黑色長褲、腳穿藍白拖的白髮中年男子所為，警方觀看監視器畫面發現涉嫌縱火男子為掩人耳目，還邊吃便當邊走進廟裡縱火，目前警方公布影像希望民眾協助指認緝兇！

▲21日上午有名白髮男佯吃便當混入木柵聖尊廟縱火、所幸無人傷亡。（圖／翻攝臉書社團）

網友對於有吃便當男子選擇到廟宇放火感到不可思議！在臉書社團留言痛罵：「被我抓到我一定扁你！」「根本是太歲頭上動土！」

也有熱心網友將犯嫌照片以及縱火過程監視器畫面PO上聯書社團，網友指出目前已將有人惡意縱火的過程報告萬芳派出所以及博嘉里辦公室提醒大家注意，警方則表示經檢視現場聖尊廟後方走廊燃燒面積約3坪，所幸無人傷亡，目前警方已掌握犯嫌外貌全力追捕中。

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