林園縱火2死案14天破案！　警方靠「神秘關鍵點」等到凶嫌堂哥現身

▲王姓堂哥訊後依殺人、放火罪嫌送辦。（圖／記者洪正達翻攝）



記者洪正達／高雄報導

高雄林園5日凌晨發生一起縱火案件，造成王姓姊弟一死一傷，當時正在1樓熟睡的爸媽緊急逃生後，向警方控訴是住在隔壁個堂哥放火，專案小組成立後，對堂哥的身邊的人事物展開追查，最後被專案人員發現到堂哥疑似有返家跡象以及房間內衣物出現變動，經跟監埋伏後終於在19日晚間將他逮捕。

據了解，2家原本就有親戚關係又是隔壁鄰居，居住的土地更是上一代所持有，但2家平日少有交集，就在2019年的某日晚上，堂妹一家找來朋友烤肉直到深夜，但堂哥一家由於有早睡的習慣，因此烤肉飲酒的喧囂聲無法讓他們入睡，堂哥在盛怒之下向對方丟石頭，堂弟不滿被砸場，當場找人毆打堂哥，最後雙雙都吃上傷害罪官司被起訴，堂哥當時就烙下狠話，表示「我一個人跟你們全家配！（意指同歸於盡）」，巧合的是，案發當天就是開庭ㄖ。

堂哥在烤肉當晚被打後，留下骨折舊傷需長期服止痛藥，加上自己無辜成為傷害罪被告，因此對堂妹一家積怨越來越深，於是預謀要對方「好看」，警方進一步發現，王姓堂哥從案發前幾日前往住家附近加油站買汽油，並逐步累積近20公升後，再以空寶特瓶及塑膠袋分裝，趁對方家裡沒人時放進2樓前後陽台及神明廳，於是在5日凌晨點火洩憤，造成姊弟1死1傷。

▲林園分局偵查隊長蔡信助說明案件原委。（圖／記者洪正達翻攝）

不過，警方起初在辦案時遇到一個問題，因王姓堂哥作案後就決定逃亡，當下留下手機、錢包等私人物品，並將機車與汽車留在家，讓專案人員一度陷入泥沼，不過專案人員不放棄，多次訪查王男家中時，眼尖發現掛在房間內的衣物有變動過，懷疑王男可能有返家，於是在現場埋伏，直到19日晚間王男返家時將他逮捕。

王男在偵訊時供稱自己對對方一家積怨已久，加上自己也無辜吃上官司甚至因此骨折需長期服藥，所以才決定下手，不過在他逃亡後，因每日固定服用的藥物已吃完，所以要回家一趟，怎知警方早就守在家裡等他；王男被逮後身心俱疲，精神裝況不穩定，甚至一度有輕生想法，專案人員將他留置一夜後，隔天早上進行偵訊，訊後依殺人、放火罪嫌移送法辦。