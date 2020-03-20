快訊／奪命堂哥落網！涉火攻1家4口燒死不婚孝女...疑吵架埋殺機

▲▼ 林園民宅遭縱火奪走48歲不婚孝女性命 。（圖／記者洪正達翻攝，下同）

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

高雄林園區漁村北汕路一處民宅5日凌晨傳出遭人丟擲汽油彈縱火，造成屋主女兒喪命、兒子跳樓逃生受傷。警方根據屋主供詞追查縱火犯，認為事發後失聯的王姓侄子涉嫌重大，目前這名王姓涉嫌人已經被警方拘提到案，正在林園分局進行偵訊當中。

▲林園民宅遭縱火奪走48歲不婚孝女性命 。（圖／記者洪正達翻攝）

這起火警就發生在5日凌晨，當時幸運逃生的王姓父親（77歲）表示，他與謝姓妻子（67歲）正在1樓熟睡，卻在睡夢中聽到2樓發生巨響，緊接著就竄出火煙，當下趕緊拉著妻子往外逃，樓上的兒子因火勢延燒太迅速，趕緊從2樓跳到後方逃生，但現場一直沒有女兒的消息，直到消防員入內搶救後才發現女兒已葬身火窟，王父也說，兒子去年與住在附近的堂哥有傷害案官司，原定今天要出庭，但火警後人就失聯，非常的奇怪；檢警也懷疑堂哥可能涉案，目前已將他拘捕到案進行調查。

鄰居表示，被燒死的女兒相當孝順，目前在大寮一間電子廠當作業員，縱然已48歲，但仍未有任何結婚念頭，畢生的願望就是照顧年邁的雙親，不過當父親隨著檢察官進入火場後，才發現女兒全身被燒得焦黑呈現捲曲姿勢，當場悲慟不已的說：「我進出那麼多次都沒發現女兒的遺體在床上！」他也要求檢警將兇手早日繩之以法。

我沒有遲到，是時間遲到了！

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