　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／奪命堂哥落網！涉火攻1家4口燒死不婚孝女...疑吵架埋殺機

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 林園縱火亡 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼ 林園民宅遭縱火奪走48歲不婚孝女性命 。（圖／記者洪正達翻攝，下同）

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

高雄林園區漁村北汕路一處民宅5日凌晨傳出遭人丟擲汽油彈縱火，造成屋主女兒喪命、兒子跳樓逃生受傷。警方根據屋主供詞追查縱火犯，認為事發後失聯的王姓侄子涉嫌重大，目前這名王姓涉嫌人已經被警方拘提到案，正在林園分局進行偵訊當中。

▲▼林園縱火案 。（圖／記者洪正達攝）

▲林園民宅遭縱火奪走48歲不婚孝女性命 。（圖／記者洪正達翻攝）

這起火警就發生在5日凌晨，當時幸運逃生的王姓父親（77歲）表示，他與謝姓妻子（67歲）正在1樓熟睡，卻在睡夢中聽到2樓發生巨響，緊接著就竄出火煙，當下趕緊拉著妻子往外逃，樓上的兒子因火勢延燒太迅速，趕緊從2樓跳到後方逃生，但現場一直沒有女兒的消息，直到消防員入內搶救後才發現女兒已葬身火窟，王父也說，兒子去年與住在附近的堂哥有傷害案官司，原定今天要出庭，但火警後人就失聯，非常的奇怪；檢警也懷疑堂哥可能涉案，目前已將他拘捕到案進行調查。

鄰居表示，被燒死的女兒相當孝順，目前在大寮一間電子廠當作業員，縱然已48歲，但仍未有任何結婚念頭，畢生的願望就是照顧年邁的雙親，不過當父親隨著檢察官進入火場後，才發現女兒全身被燒得焦黑呈現捲曲姿勢，當場悲慟不已的說：「我進出那麼多次都沒發現女兒的遺體在床上！」他也要求檢警將兇手早日繩之以法。

我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

48歲不婚就為照顧年邁雙親！漁村孝女燒成焦屍　老母悲痛控訴：堂哥做的

高雄林園民宅「疑遭丟汽油彈」縱火！女兒逃不出火窟殞命…媽悲慟痛哭

堂哥縱火燒死堂妹！打架不爽汽油彈夜襲一家四口　孝順女無辜喪命

ET快訊
快訊／「顏值最高」王室淪陷！摩納哥親王確診
倫敦爆「將封城」！女王已離開白金漢宮　英首相府回應了
洗澡太久…桃園女被前女友「活活打死」！19歲友跟著揍
感染恐致肺纖維化！醫還原肺被亂炸「坑坑疤疤」過程：只能換器官
新竹市破功！遊歐學生返台確診　全台淨土還有8縣市
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／奪命堂哥落網！涉火攻1家4口燒死不婚孝女...疑吵架埋殺機

網路讓「鐵絲變長刀」　台南警感性勸人：先報案，再PO網，好嗎？

癡情女遭「連開3槍」棄屍三峽　男友聲押…姊姊2萬交保

北市監理所集體貪汙！繼所長之後　科長也收受代檢廠賄賂遭羈押禁見

防疫最前線民力相挺　慈濟捐6千口罩助移民官挺住防疫

欠錢還挑釁債主　高雄男爆嗆「你是想去哪？蛤！」…下秒遭忍者刀「刺穿心臟」慘死

載孕妻車禍「1屍2命」　癌夫悲慟難承受…隨老婆腳步也走了

無臉艷鬼低頭站路口5分鐘　透明黑薄紗隨風搖...目擊駕駛：X！就恐怖ㄟ　　　

發燒移工逃逸9小時印尼雜貨店被尋獲　3防疫員「全副武裝」帶人

76公斤K毒藏「單體喇叭」　基檢調活逮24歲收貨人！追幕後毒梟

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

執行金門海上防疫+清除漁網作業　海巡艇遭陸漁船衝撞...驚險畫面曝

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

有夠快...韓國人返台居家檢疫14天 手機斷訊5分鐘「警鳴笛奔家門口」

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

女主唱「蘿莉造型x菸酒嗓」超反差　一開口嚇到Ella：太驚艷了吧！

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

華晨宇獻唱新歌給護理師粉絲　加碼再送《想見你想見你想見你》

快訊／奪命堂哥落網！涉火攻1家4口燒死不婚孝女...疑吵架埋殺機

網路讓「鐵絲變長刀」　台南警感性勸人：先報案，再PO網，好嗎？

癡情女遭「連開3槍」棄屍三峽　男友聲押…姊姊2萬交保

北市監理所集體貪汙！繼所長之後　科長也收受代檢廠賄賂遭羈押禁見

防疫最前線民力相挺　慈濟捐6千口罩助移民官挺住防疫

欠錢還挑釁債主　高雄男爆嗆「你是想去哪？蛤！」…下秒遭忍者刀「刺穿心臟」慘死

載孕妻車禍「1屍2命」　癌夫悲慟難承受…隨老婆腳步也走了

無臉艷鬼低頭站路口5分鐘　透明黑薄紗隨風搖...目擊駕駛：X！就恐怖ㄟ　　　

發燒移工逃逸9小時印尼雜貨店被尋獲　3防疫員「全副武裝」帶人

76公斤K毒藏「單體喇叭」　基檢調活逮24歲收貨人！追幕後毒梟

快訊／奪命堂哥落網！涉火攻1家4口燒死不婚孝女...疑吵架埋殺機

日本J聯盟改制度！本季「只升不降」　J1下季增至20隊

5女揪團健身　4天後2人收病危通知…原因竟是「教練說不要停」

不斷更新／義大利3405例死亡…超越中國大陸　單日暴增427例病逝

嬌蘭推出全新「珠寶級」唇膏彩殼，拿出來媲美時尚配件

不斷更新／美國確診人數「單日猛增40％」　感染已經破萬人

太妍、Irene改瘋「栗子棕」髮色！5款染完色澤超質感　不怕布丁頭過渡期

英國疫情太嚴重　英超再延期！至少停到4月30日

網路讓「鐵絲變長刀」　台南警感性勸人：先報案，再PO網，好嗎？

女神卡卡化身全光機器人！　「側胸+蜜桃臀」高HD入鏡…網讚：只有Gaga能超越Gaga

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

社會熱門新聞

載孕妻車禍1屍2命　癌夫悲慟也走了

洗澡洗太久積水流出！桃園女被前女友「活活打死」

欠12萬不還　高雄男遭「忍者刀刺穿」

畫面曝！海巡新艇遭大陸漁船衝撞

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

癡情女遭棄屍三峽　女嫌2萬交保

遭開3槍推下山！她最後合照放閃文：你沒外面說的糟糕

台南2公務員遊土耳其　黃偉哲震怒召回

IG才PO照慶生！男友生日夜「看她被槍殺」

高雄男猛力捅穿友人心臟！他妻兒目擊全程崩潰

台南警感性勸：先報案，再PO網，好嗎？

應召女飛不過來了！月入30萬→7000元老雞頭轉行外送員

頭髮掛在竹林隨風飄…三峽女身中3槍被推下山！

夜闖明星高中拍愛愛片　校方開吉妨害名譽3罪

更多熱門

相關新聞

即／鳳山資源回收場起火！緊鄰加油站一度危急

即／鳳山資源回收場起火！緊鄰加油站一度危急

高雄鳳山區一間資源回收廠傍晚傳出火警，因緊鄰加油站情況一度相當危急，消防局獲報後派遣大批人車前往救援，所幸及時將火勢撲滅，目前初步判斷是電焊不慎引火，但詳細起火原因仍待釐清。

高雄新興火警　一人無呼吸心跳

高雄新興火警　一人無呼吸心跳

台東平房火警32歲母及6個月兒當場身亡

台東平房火警32歲母及6個月兒當場身亡

萬華惡火再奪1命！男搶救66小時仍不治

萬華惡火再奪1命！男搶救66小時仍不治

林園2大車相撞　騎士阿北驚險逃死

林園2大車相撞　騎士阿北驚險逃死

關鍵字：

林園漁村火警縱火堂哥

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

來不及產卵　斑龜遭輾半邊殼爆開

載孕妻車禍1屍2命　癌夫悲慟也走了

研究：新冠病毒可在空中飄浮3小時

外國人禁入台…網紅夫妻「才剛完婚就要分開」

洗澡洗太久積水流出！桃園女被前女友「活活打死」

即／摩納哥親王　確診新冠肺炎

「兒從陸回來」本尊在旁　婦：我親戚啦

王力宏「武漢演唱會後發高燒」　回台北居家隔離2個月

病毒恐致肺纖維化！醫還原肺被「炸得坑坑疤疤」：只能換器官

為何不早點封關？　呱吉揭最大難處

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

北部「哪一所」高中生確診！家長都知道

周揚青反擊！PO照「給羅志祥難看」

張韶涵：我明明知道你有錯！隱忍多年發聲

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
執行金門海上防疫+清除漁網作業　海巡艇遭陸漁船衝撞...驚險畫面曝

執行金門海上防疫+清除漁網作業　海巡艇遭陸漁船衝撞...驚險畫面曝

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

有夠快...韓國人返台居家檢疫14天 手機斷訊5分鐘「警鳴笛奔家門口」

有夠快...韓國人返台居家檢疫14天 手機斷訊5分鐘「警鳴笛奔家門口」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面