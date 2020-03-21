2020全球幸福報告出爐　台灣第25名...蟬聯「東亞最幸福」！

▲台灣在2020全球幸福報告中排名25，為東亞第一。（圖／記者任珈萱攝）

實習記者任珈萱／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發前，聯合國已完成對世界各地的調查和評量，並發表《2020年全球幸福報告》（World Happiness Report 2020），在150多個國家及地區裡，今年最幸福的國家是由芬蘭拿下，蟬聯3屆冠軍寶座，最後一名是阿富汗，而台灣則排名第25名。

根據這份調查報告，前10名的國家分別為前10名國家分別為芬蘭、丹麥、瑞士、冰島、挪威、荷蘭、瑞典、紐西蘭、奧地利、盧森堡，裡面9名都在歐洲；後5名則是中非共和國、盧安達、辛巴威、南蘇丹及阿富汗，其中有4名都集中在非洲。

台灣則是拿下第25名，與去年持平，是東南亞最幸福的國家；跟例年資料相比，2013年排名第42名、2017年為第33名、2019年排名第25。

其他亞洲地區的國家，新加坡為第31名，香港也比去年下降了兩個名次，今年是第78名，大陸則是第94名；南韓和日本分別是61和62名。另外，美國第18名、英國拿下第13名。

世界快樂報告（World Happiness Report）為聯合國為衡量快樂之可持續發展方案，於網路出版的國際調查報告。該報告由英屬哥倫比亞大學、加拿大高等研究院教授約翰·F·哈利維爾（John F. Helliwell）；因開創「快樂經濟學」而知名的理查·萊亞德；哥倫比亞大學地球研究所所長及教授、前聯合國秘書長潘基文的特別顧問傑佛瑞·薩克斯等人所編。