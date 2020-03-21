海空航運受阻　「義新歐」載11個萬口罩＋766套防護服前往馬德里

▲中歐班列義新歐載送口罩等防疫物資出發前往西班牙馬德里。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

中歐班列「義新歐」今（21日）搭載11萬個一次性醫用口罩和766套防護服，從義烏鐵路西站發車，前往馬德里，提供西班牙防疫物資。陸媒報導，隨著新冠肺炎疫情在西班牙加劇蔓延，義烏第一時間協調開通物流綠色通道，開行「義烏-馬德里」捐贈抗疫物資專列。

《澎湃新聞》報導，受疫情影響，多國港口對疫情期間停靠中國的貨運班輪採取不同管制措施，眾多航空公司無限期中斷航線。而中歐班列保持常態化運行，成為疫情期間對外援助和貿易的重要物流通道。

▲馬雲捐贈的口罩於17日運抵西班牙。（圖／翻攝新浪財經）

隨著新冠肺炎疫情在西班牙加劇蔓延，大陸決定根據西班牙需要，緊急提供一批醫療物資援助，並開放商業渠道供西班牙進口急需的個人防護用品和醫療設備。義新歐貿易服務集團公司18日起，陸續將捐贈的首批50箱10萬個口罩，以及其他企業捐贈的防護服等醫療物資陸續在義烏港打包裝箱。

▲大陸外交部長王毅。（圖／路透）

大陸外交部長王毅日前曾表示，中方決定為西班牙緊急提供一批醫療物資援助，並考慮適時派出醫療專家組。此外，阿里巴巴創辦人馬雲個人籌集的防疫物資，也於17日晚間抵達西班牙薩拉戈薩，將交由當地衛生管理署分發。