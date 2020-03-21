桃園女「50片賣900元」哄抬口罩網路販賣　檢查扣1萬片15萬交保

▲口罩供應穩定，網路兜售或哄抬價格將觸法。（圖／示意圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園一名邱姓女子(54歲)於3月初起，在網路臉書社團販售口罩，並宣稱販售係醫療用口罩，以每50片900元的價格販售，檢警獲報20日於其大溪區住處查扣萬餘片口罩，訊問後認邱女涉犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第12條之哄抬防疫物資價格罪，犯罪嫌疑重大，惟無羈押必要性，諭知15萬交保。

桃園地檢署21日指出，隨著新冠肺炎病毒擴散至全球，疫情日趨嚴峻，該署已啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」與相關主管機關緊密聯繫，加強查察有無囤積或哄抬防疫物資等不法行為。

日前該署接獲基隆市警察局提報有邱姓女子（54歲），在臉書社團高價販售口罩之情資，即指派民生專組檢察官黃冠中偵辦，20日指揮基隆市警察局、桃園大溪警分局，並會同桃園衛生局，持法院核發之搜索票，搜索邱姓女子位在桃園市大溪區住處，當場查扣萬餘片的口罩。

檢方調查，邱姓女子自3月初起在網路臉書社團販售口罩，並宣稱販售係醫療用口罩，以每50片900元之價格販售，顯已高於目前市價。桃園地檢署提醒，目前市場上民生物資充沛，並無匱乏之虞，民眾勿須囤積搶購物品。一旦民眾對於經中央衛生主管機關公告之防疫器具、設備、藥品、醫療器材或其他防疫物資，有哄抬價格或無正當理由囤積而不應市銷售者，依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，可處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣500萬元以下罰金。

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