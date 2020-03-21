李來希嗆：給美國10萬口罩「塞牙縫都不夠」

▲李來希痛批與美國交換口罩合作。（圖／翻攝自李來希臉書）

政治中心／綜合報導

外交部長吳釗燮日前宣布台美雙方防疫聯合聲明，待國內口罩產能穩定後，每週將提供美方10萬枚口罩交換30萬件防護衣原料等。但全國公務人員協會榮譽理事長李來希相當憤怒，除了曾針對此事痛罵「真她XX的」，21日他再度在臉書提到，10萬個口罩對美國而言「塞牙縫都不夠」，可台灣還有好多人買不到。

關於與美國合作防疫，李來希認為，週週10萬個口罩送米（美）國，米（美）國人口3億多，請問送給米（美）國的什麼人？10萬個口罩對米（美）國而言真的是杯水車薪，「塞牙縫都不夠」，只能用來做關係，但10萬個口罩代表台灣每週有3萬3333個人，排隊買不到口罩配額！

李來希質問，如果每天生產已超過一千萬個口罩，小老百姓為什麼還要排隊？為什麼還有好多人買不到？這張照片是網友傳來今天下午小老百姓辛辛苦苦排隊還買不到口罩的場景，「今天我連排隊的機會都沒有」，他說自己看到大排長龍，直接就放棄了！而他的家人晚上連跑兩家藥局，也是空手而回。

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