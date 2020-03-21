竹市再增2例確診　累積4例！地圖轉橘…9名接觸者需居家隔離



▲新竹市目前累積確診人數為4人。（圖／翻攝疾管局網站）

記者陳凱力／新竹報導

新冠肺炎新竹市21日再添2例確診，目前累計已達4例，市府衛生局指出，新增2名個案都是從美國返台後，自主健康管理期間因咳嗽、流鼻水，送醫採檢後確診，症狀輕微，都已收治負壓隔離病房，都屬境外移入個案，接觸者共9人都居家隔離。

衛生局指出，新增的2名確診，1個是20多歲從美國回來的留學生，返台後與家人同住，自主健康管理期間因咳嗽、流鼻水，通報送醫篩檢後確診，而同住家人及同班機友人共4人都居家隔離。

另1確診則為30多歲的上班族，同樣從美國旅遊返台後進行自主健康管理，雖仍有上班，但公司防疫措施嚴謹，年初就規定員工上班要量額溫、戴口罩，此個案也因咳嗽、流鼻水送醫篩檢，確診後收治負壓隔離病房，公司已規定所有員工自主健康管理，個案雖是獨居，但辦公桌周邊5名同事則居家隔離，衛生局也派員指導公司防疫及全面消毒。

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疾管署網站中，新竹市的確診地圖再從黃色轉橘色。衛生局指出，全市目前4起確診個案都是境外移入，請民眾不要過於恐慌，全市5家大型醫院都做好準備，都有篩檢及收治能力，提醒民眾防疫最重要的是勤洗手，避免碰觸口鼻眼增加感染機會，各項防疫措施都落實，會持續加強防疫，守護國人健康。

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