再度大讚台灣防疫！　紐西蘭總理：相信我們也能做到

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎在全球肆虐之際，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）近日大讚台灣抗疫反應。她在接受《1 News》連線專訪時，強調紐西蘭能夠控制住疫情，就像台灣、新加坡、香港，但前提是大家必須配合政府政策防疫。

▲紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）。（圖／路透）

阿爾登在節目中向民眾倡導防疫措施，包括勤洗手、保持社交距離等，當被問到「能否控制住疫情」時，她回答「能」，稱這是百年難得一見的災難，但相信紐西蘭人，這是讓大家團結一心的時刻。

對於目前的疫情，阿爾登指出，本國目前尚未出現社區傳播，但一旦出現就會下令學校關閉，「我們必須為更大的封鎖做準備。」

她在受訪時也大讚台灣防疫，稱台灣、新加坡和香港「這些國家都控制住了疫情」，相信紐西蘭也能做到。不過她關於「國家」的發言，引發大陸民眾不滿，怒批「我想問問新西蘭女總理吃藥了沒」、「要想讓人記住是中國領土，就得加強控制」，認為阿爾登作為一國領導人，這樣的發言「令人失望」，紛紛要求她道歉。

這不是阿爾登第一次稱讚台灣防疫，她日前在時事評論節目「問與答」（Q+A）中說，「我們將要相當緊密地跟隨台灣模式，他們（台灣當局）針對公眾集會所建立的因應架構，是相當成功的。」她又向紐西蘭前鋒報（The New Zealand Herald）解釋稱，本國之所以至今尚未下令中、小學停課，同樣是因為比照台灣模式。