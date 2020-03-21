美國ICU護士口罩用5天！兒科醫師嘆「情況非常糟」：我們沒有準備好

▲美國爆發新冠肺炎疫情。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著新冠肺炎疫情的快速擴散，美國也開始出現醫療物資短缺，一些醫護人員甚至不得不重複使用一次性口罩、防護服、面罩等防護裝備。華盛頓州的兒科醫生尼蘭•阿格巴（Niran Al-Agba）就直言，「情況非常糟糕，真的很糟糕，我認為我們沒有準備好。」

在新冠肺炎爆發期間，諸如口罩之類的醫療用品在美國迅速減少。阿格巴醫師向《紐約時報》表示，她努力讓自己的裝備能夠持續使用，在每次用完口罩後，都會在上面噴灑酒精，直到其破裂為止，「情況非常糟糕，真的很糟糕，我認為我們沒有準備好。」

無獨有偶，伊利諾伊州的一名加護病房護士，被告知要使用一次性口罩持續5天。加州的急診科醫生說，她的同事們已經開始將使用過的的口罩，存儲在塑膠容器中 ，以便之後與其他患者接觸時再次使用。

▲美國公共衛生服務署告訴民眾，停止購買口罩，以保留剩下的庫存。（圖／路透）

不少醫護人員如今在社群媒體上，使用#GetMePPE的標籤，向外界求助，同時希望政府能增加裝備以防止感染。美國副總統潘斯（Mike Pence)本週已建議建築公司停止訂購口罩，並將其所擁有的全部捐贈給醫院。美國公共衛生服務署署長傑羅姆•亞當斯也告訴美國民眾，停止購買口罩，以保留剩下的庫存。