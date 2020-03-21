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全台5大賣場祭「限購令止囤貨之亂」　今起每人每車限買1串衛生紙

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▲▼新冠疫情延燒，各地出現搶購物資的民眾。賣場內許多貨架都被一掃而空，結帳櫃台也是大排長龍。大賣場業者家樂福祭出限購令，民眾購買衛生紙一次以兩串為限。（圖／記者湯興漢攝）

▲新冠疫情延燒，全台5大賣場祭出限購令，民眾購買衛生紙一次以一串為限。（圖／記者湯興漢攝）

記者蕭筠、葉國吏／台北、綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，全台累積確診案例已破百人，因擔憂要打疫情持久戰，全台民眾瘋搶民生用品，其中，衛生紙最為嚴重，各大通路為止血供不應求問題，好市多、家樂褔、大潤發、全聯、愛買等全台5大賣場都祭出限購令，限定每人每車只能買一串衛生紙。

受新冠肺炎疫情持續蔓延影響，全台民眾紛紛湧進各大量販、超市瘋搶民生物資，包括乾糧、泡麵、罐頭等物品通通被搬光，為避免恐慌性購買，全台賣場陸續公告購買衛生紙限制令。家樂褔、大潤發發出最新消息， 原限制每人、每車可購買2串衛生紙商品，減少至每人、每車只能購買1串；另美式賣場好市多（Costco）早在今年2月口罩之亂時就已宣布每位會員1卡限買1包衛生紙，以維持全台門市衛生紙貨量。

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▲▼愛買衛生紙限購令。（圖／翻攝自Facebook／愛買a.mart）

▲愛買衛生紙限購令。（圖／翻攝自Facebook／愛買a.mart）

全聯超市也發佈消息指出，為了讓每個消費者都可以買到衛生紙，全聯自3/21（六）起，配合政府相關限購政策，衛生紙每人限購一串（件）。愛買也在臉書宣布限購令。

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