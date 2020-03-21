入境逃難潮畫面曝！防疫計程車排出超長人龍　女遊學生力讚：回到台灣很放鬆

▲防疫計程車大排長龍。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者李毓康、張榮恩、林昱萱／桃園報導

隨著新冠肺炎持續延燒，不少仍在國外的台灣民眾紛紛趕著回台，而21日清晨6時左右，桃園機場就已經湧入大批返台民眾，大批的人流讓檢疫人員頓時忙翻，而防疫計程車的登記處也排出超長人龍。此外，一名遊學返台的李小姐也表示，本來很擔心回不來，一回到台灣之後心情就很放鬆。

桃園機場21日一早就湧入大批返台民眾，一名李姓女遊學生也表示，「本來滿緊張的，一直很怕回不來，回到台灣之後真的放鬆很多」另外，兩名何姓堂姊妹，則是分別從紐約、西雅圖留學返台，而她們也提到，「目前紐約、西雅圖的情況有越來越緊張的趨勢。」

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此外，多數民眾都戴著口罩，甚至還有人穿上防護衣、護目鏡、手套，將與外界接觸減少，並降低感染風險，而大批的返台人潮，也讓現場檢疫人員忙翻，防疫計程車更是排出長長人龍。另外，搭乘防疫計程車之前，司機除了會用酒精替乘客消毒雙手以外，連行李箱、隨身行李也會一同消毒，讓感染風險降到最低。