防疫期間治安無空窗　桃園警查獲槍彈

▲埋伏員警攔截欲開車離去的林男。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市八德區重慶街附近疑有不明人士出入且持有非法槍械，警方接獲線報後佈線埋伏，20日發現40歲林姓男子行跡可疑欲開車離去，遂上前盤查當場查獲改造查槍枝和子彈，偵訊後移送，並持續清查槍枝的來源。

▲警方從林男自小客駕駛座下發現可疑黑色手提箱。（圖／八德警分局提供）

警方表示，八德警方日前接獲情資，轄內八德區重慶街附近疑有不明人士出入且持有非法槍械，轄區四維派出所所長林俊廷、警員陳敬霖及偵查隊派員於附近查訪埋伏，於20日10時許在重慶街見一名行跡可疑的林姓男子欲開車離開時，遂上前盤查該名林姓男子。

▲並從車上黑色手提箱上查獲改造槍械和子彈。（圖／八德警分局提供）

員警在林男所駕駛車輛的駕駛座下發現可疑黑色手提箱1只，並當場在黑色手提箱內查獲改造手槍1支、改造子彈14顆，警方遂將林男帶返派出所製作畢錄，全案於警調查詢問後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，將林男移送桃園地方檢察署偵辦，將再持佈線埋伏續清查槍枝的來源。

八德分局表示，在防疫期間，治安沒有空窗期，非法槍枝問題嚴重危害社會治安，警方對於打擊犯罪絲毫不鬆懈，將會持續針對非法黑槍犯罪等不法情事加強查緝， 遏止各類犯罪，以淨化轄區治安。

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