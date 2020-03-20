快訊／北捷最新禁令宣布！「全面暫停」飲水台　小巨蛋、兒童樂園禁發燒者

▲北捷最新禁令宣布！飲水台「全面暫停」、小巨蛋冰上樂園改採實名制。（圖／台北捷運）



記者許力方／台北報導

因應疫情升溫，台北捷運配合台北市自來水處公告，即日起捷運車站內的自來水飲水台全面暫停服務。此外，為落實防疫政策，台北小巨蛋冰上樂園、北投會館、逃生體驗營、學員宿舍及訓練教室皆改採入場實名制，民眾進場時除須量測體溫，如有發燒症狀婉拒入場外，並請配合出示身分證明文件並登記個人資料。

貓空纜車、兒童新樂園及台北小巨蛋場館，日前即已全面量測遊客體溫，將婉拒發燒（額溫高於37.5度）或呼吸道感染徵狀者入場，並勸導儘速就醫。由於疫情日益嚴峻，台北小巨蛋冰上樂園、北投會館、逃生體驗營、學員宿舍及訓練教室，即日起提升採取入場實名制，加強查驗身分證件並登記姓名、電話及14天內是否出國等基本資料。

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事實上，台北自來水事業處表示，為加強防疫，即日起暫停轄區直飲台使用，並同步關閉直飲地圖網頁。北水處說明，停用期間，除關閉直飲台水源供應外，另將懸掛停用說明牌，目前台北市有612座直飲台，包含捷運站內、公園、登山步道、河濱自行車道等地，新北市有31座，此次雙北市共計643座直飲台全部關閉，何時開放將視疫情狀況而定。